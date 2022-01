DJ Ivis divulga nova música e diz: 'trabalhar para manter quem depende de mim'

Os cantores Marcynho e DJ Ivis lançaram parceria musical nesta sexta-feira (21). Com direito a clipe, o novo trabalho é intitulado por "Diferente das Iguais" — a composição é assinada por Jack Pallas e Gabriel BK. Em entrevista exclusiva à coluna, o paraibano falou sobre a necessidade de voltar ao trabalho.

"Não encaro de fato como uma 'volta' para demonstrar 'sucesso' como muitos imaginam, mas encaro sim como trabalho. Preciso trabalhar, tenho que continuar mantendo todas as pessoas que me rodeiam e dependem de mim, principalmente minha filha. E, em respeito a isso, eu tenho que trabalhar!", declarou o cantor e compositor DJ Ivis.

Assista:

Ainda segundo o paraibano, ele vinha sendo cobrado pelo público por novos trabalhos musicais. "Essa música em especial com o Marcynho, foi mais em respeito a todos que gostam do meu trabalho, eu precisava soltar algo por que de fato muitas pessoas estavam me cobravam por isso!".

DJ Ivis foi preso em 14 de julho de 2021 e foi solto na noite de 22 de outubro de 2021. Ele passou mais de três meses detido no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), após denúncia de violência da ex-mulher. "Diferente das Iguais" é o primeiro trabalho do paraibano lançado após o período de detenção.

O clipe traz DJ Ivis e Marcynho em estúdio com painéis em led e dançarinas. Em uma hora após o lançamento do clipe, a produção alcançou mais de 24 mil visualizações.

Sucesso em 2021

Marcynho ficou conhecido nacionalmente após gravar uma interpretação da música "Rolê", composição feita em parceria de DJ Ivis e Tarcísio do Acordeon.

Em entrevista à coluna, Marcynho contou que o contato com DJ Ivis veio logo após o período de detenção do compositor paraibano. "Foi um trabalho importante na minha carreira. Por também produzir, tenho muitas inspirações no trabalho do DJ". declarou o cantor.

Aos 24 anos, Marcynho aposta no piseiro como ritmo musical. Nesta sexta-feira, ele esteve em Fortaleza para gravar clipe do cantor Eric Land.