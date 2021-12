João Gomes recebe críticas por elogio a DJ Ivis no Instagram

O cantor João Gomes e o DJ Ivis se encontraram no evento Garota Vip em São Paulo, no sábado (5). O paraibano postou foto junto do jovem pernambucano com um elogio no Instagram e recebeu críticas nas redes sociais.

DJ Ivis foi preso em julho deste ano, após vídeos de agressões dele contra a ex-esposa serem divulgados nas redes sociais. Desde do dia em que foi solto, em 22 de outubro, ele aparece na companhia de amigos e fãs nas redes sociais.

“Verdadeiro sentido de: quem trabalha Deus ajuda, seus escolhidos sempre vencem”, escreveu o DJ Ivis em foto publicada com João Gomes.

Na postagem, o jovem em ascensão musical respondeu: “Bom curtir perto de você… ver que está bem. Quantos motivos para agradecer já me deu. Que Deus lhe abençoe e cuide de todos seus planos. Ele tem algo especial reservado em sua vida ainda. Sua música é boa e faz alegria. É o que o povo precisa. Se cuide. Papai do céu abençoe”.

No Twitter e na própria postagem do Instagram, usuários das redes sociais deixaram críticas para João Gomes quanto ao elogio feito ao DJ Ivis.

"Gostava tanto de João mas apoia o errado", declarou uma seguidora. Ainda no Instagram, um outro usuário disse: "perdeu meu respeito".

Veja comentários no Twitter: