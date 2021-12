Retrospectiva: veja os 10 fatos mais marcantes do forró e sertanejo em 2021

O ano de 2021 foi marcado por altos e baixos no mundo forró e sertanejo. As redes sociais mostraram os impactos da pandemia do coronavírus, a ascensão do piseiro, partidas repentinas, reencontros musicais, entre outras situações que ganharam holofotes nacionais.

Veja 10 fatos marcantes do forró e sertanejo em 2021​



Pandemia: mortes por Covid-19, demissões e venda de bens de bandas

Legenda: Cantor travou uma dura batalha contra a Covid e morreu aos 89 anos no Recife

O coronavírus atravessou 2021 seguindo com a causando a paralisação do setor de eventos. Decretos estaduais se prolongaram com paralisação total de festas até o fim do primeiro semestre do ano em boa parte do País.

Eventos como São João, principal período de arrecadação financeiras das bandas, continuaram acontecendo de forma virtual — sem as aglomerações e demais atividades típicas.

A Covid-19 levou inúmeras personalidades das artes. Um dos nomes de maior irreverência do forró, o paraibano Genival Lacerda, 89, foi uma das incontáveis vítimas levadas pela doença. Do Ceará, o sanfoneiro Dedim Gouveia deixou uma legião de fãs.

No sertanejo, o cantor Kleber Oliveira, da dupla Kleber e Kaue, morreu pela doença. Os principais portais de notícias falaram sobre a morte dele, mesmo não tendo ainda atingido todas as regiões do Brasil por meio da música.

Além das vidas perdidas, a pandemia impactou diretamente o financeiro das bandas. O resultado foi em demissões e venda do patrimônio de empresários para poder arcar com despesas.

Uma das ações mais emblemáticas foi a do cantor Junior Vianna. Em março deste ano, ele revelou à coluna vendeu um dos dois ônibus que tinha por R$160 mil. Na garagem, ele também guardava três carros, modelo doblo, e precisou repassar um. Um prédio comercial também entrou na lista de bens negociados pelo cearense. O forrozeiro vendeu 70 touros da raça girolando.

A vacinação também ganhou holofotes por parte de um forrozeiro. A imunização do cantor Wesley Safadão, acompanhada da esposa e de uma produtora, geraram polêmica pelo cearense ter sido atendido em local fora do agendado pelo poder público.

Ascensão do Piseiro: Mari Fernandes, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Victor Fernandes

Legenda: João Gomes busca inspiração musical em nomes do Ceará Foto: Lucas Facundo/Divulgação

O Nordeste tomou conta das transmissões de rádios, TVs e portais de notícias com a ascensão do piseiro em 2021. O que mais se consumiu em boa parte dos aplicativos de música foi o produto derivado do forró. Tratados como "embaixadores" do gênero nordestino, nomes como Mari Fernandez, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Nattan, Zé Vaqueiro, entre outros, inundaram a programação de diferentes emissoras com diferentes canções.

Sem dúvida, João Gomes foi o nome de maior destaque do ano. Aos 18 anos, na primeira aparição em uma live, ele despertou olhares nacionais. Em menos de seis meses, ele conquistou o topo dos aplicativos de música, o primeiro apartamento, o primeiro ônibus da banda, indicações em premiações — feitos para nomes com cinco a 10 anos de carreira — entre outras situações.

DJ Ivis agride mulher

Legenda: Dj Ivis foi preso quando ele estava condomínio em Aquiraz, no Ceará Foto: Reprodução/YouTube

Em plena ascensão musical, o cantor e compositor DJ Ivis chocou o País com cenas de agressões contra a ex-companheira. A capital cearense ganhou olhares da imprensa de todo o Brasil. Em vídeos divulgados pela própria esposa do cantor, ele aparece dando chutes e socos na companheira.



O caso ganhou novos capítulos com a prisão dada em poucos dias após a divulgação do ocorrido. Amigos de DJ Ivis, a própria produtora do cantor e até a gravadora cortaram relações com o paraibano.

Surpreendente mesmo com os fatos em constante divulgação na mídia, DJ Ivis ganhou novos seguidores e ainda emplacou sucessos como a composição "Rolê".

Walkyria Santos perde filho

Legenda: Walkyria e Lucas em viagem por Paris Foto: Reprodução/Instagram

A cantora de forró Walkyria Santos passou por fortes emoções em agosto deste ano. Ela teve de comunicar aos fãs o falecimento do filho de 16 anos.

Walkyria Santos é conhecida nacionalmente pela passagem na banda Magníficos. Ela é natural de Monteiro (PB). Morou por dois anos em Fortaleza, quando atuava na banda Solteirões do Forró. Atualmente, segue carreira solo e mora com mais dois filhos em Natal (RN).

Legenda: Postagem de Walkyria Santos sobre a partida do filho Foto: Reprodução/Instagram

"Infelizmente hoje o mundo da Família Santos está cinza. Lucas, filho da Walkyria, já não se encontra entre nós. O coração da Walkyria e toda sua família está em pedaços. Essa é uma dor que nenhuma mãe quer passar", diz o comunicado postado na rede social da cantora.

Na Paraíba, o governo estadual chegou a aprovar o Programa Estadual de Combate ao Cyberbullying Lucas Santos. A lei, criada em homenagem ao filho da artista, foi publicada no Diário Oficial da Paraíba.

Morte de Marília Mendonça

Legenda: Avião caiu em cachoeira no interior de Minas Gerais Foto: Corpo de Bombeiros de MG/Divulgação

A partida repentina da cantora Marília Mendonça parou o país. De início, o acidente aéreo foi carregado de incertezas, em Minas Gerais, e levou o público a buscar informações na TV e internet.

A dor foi intensificada por vídeos feitos pela própria sertaneja no Instagram. Os últimos momentos em vida ao lado do produtor Henrique Bahia foram registrados com muito bom humor pela sertaneja.

Os gêneros forró e sertanejo ficaram em silêncio em luto pela cantora. Os principais nomes da música adiaram shows em respeito pela partida da sertaneja.

Cearenses no topo dos aplicativos

Legenda: Clipe de Avine Vinny com Matheus Fernandes foi gravado em Fortaleza Foto: Divulgação

Avine Vinny, Jonas Esticado, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, Rogerinho,Tarcísio do Acordeon e Wesley Safadão dominaram o mercado audiovisual em 2022. Alguns nomes atingiram números de surpreender qualquer veterano do forró ou sertanejo.

Sem ter feito shows com público, Mari Fernandez inundou as redes sociais com "Não, Não Vou". Em pouco tempo, as composições guardadas em cadernos alcançaram o topo dos principais apps de streaming. A cearense de Alto Santo até estampou outdoor na Times Square, cartão-postal em New York.



Juntos, Avine Vinny e Matheus Fernandes emplacaram "Coração Cachorro". Com um trecho de "Same Mistake", os cearenses atingiram o topo de apps como Deezer e Spotify. Eles ainda entraram no ranking da Billboard — revista americana que contabiliza dados mundiais da música.

Novos negócios no forró: Sua Música Space e Potência Music

Legenda: Projeto de uma áreas de produção de contéudo do "Sua Mùsica Space" Foto: Divulgação

Berço do forró eletrônico, a capital cearense ganhou novos espaços e meios de difusão musical. A crescente do gênero, nos últimos dois anos, fez a Alternative Distribution Alliance (ADA) — divisão de distribuição de música da Warner Music Group — olhar para o Nordeste com mais força.

Em parceria com a distribuidora digital Potência Music, tendo à frente nomes como Rod Bala na direção artística, eles já somam no casting nomes como Aldair Playboy, Eric Land, Taty Girl e até Márcia Fellipe.

Em pleno dezembro, a música cearense também ganhou o olhar da plataforma Sua Música. Na capital cearense, eles abriram um espaço voltado para troca de experiência e até mesmo com estúdio para gravações de clipes.

Reencontro de Xand e Solange Almeida

Legenda: Com sorrisos largos, Xand Avião e Solange Almeida deixaram diferenças de lado em longos abraços na "Farofa da Gkay" Foto: Lucas Facundo/Divulgação

Um dos momentos mais marcantes do forró eletrônico em 2021 foi o reencontro de Solange Almeida e Xand Avião, em Fortaleza.



Comercialmente, o encontro aconteceu no lugar, dia e hora certos. A "Farofa da Gkay" trouxe ao Ceara os principais influenciadores digitais do Brasil. Juntos, eles intensificaram ainda mais o reencontro dos ex-companheiros de palco.

Ainda não se sabe o quanto essa amizade foi retomada. De fato, os dois afirmaram ter deixados magoas no passado. A torcida dos fãs é que em eles façam uma turnê de comemoração dos 20 anos do Aviões em 2022.

Avine Vinny é preso por ameaçar mulher

Legenda: Cearense é conhecido por hits como "Tô Limpando Você da Minha Vida" e "Coração Cachorro" Foto: Reprodução/Instagram

O sobralense Avine Vinny chamou atenção da internet não só pelo sucesso "Coração Cachorro", mas por um conflito com a mãe da filha dele. O cantor ​ passou a noite preso na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), em Fortaleza. Ele foi detido após uma discussão com a ex-namorada em que o artista teria feito fortes ameaças contra sua vida.

Em nota publicada nas redes sociais após a soltura, o cantor disse que "tudo foi esclarecido":

"Nunca pensei que pudéssemos passar por isso, mas felizmente tudo foi esclarecido e resolvido da melhor forma. Tenho que agradecer a Laís por ter levado em consideração nosso histórico de vida e ter se sensibilizado quanto a essa questão processual, com objetivo de não prejudicar ninguém, principalmente por nossa filha, a quem nós dois sempre dedicamos muito amor", publicou.

Forró ganha título de Patrimônio Cultural do Brasil

Legenda: Da sanfona ao passo de dança, o forró é plural Foto: JL Rosa/SVM

Um sonho antigo de grupos culturais e cantores de forró virou realidade. O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) declarou as matrizes tradicionais do forró como Patrimônio Cultural do Brasil.

O conselho, formado por representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil, também elegeu o forró como um supergênero musical, por reunir ritmos nordestinos, entre eles, o xote, xaxado, baião, chamego, a quadrilha, o arrasta-pé e o pé-de-serra.

O título deixa evidente a relevância do gênero musical para o Brasil. Por muitos anos, a música nordestina foi vista como algo sem valor. Hoje, com seus mais derivados sons, anima festivais nacionais e internacionais.