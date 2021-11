Avine Vinny e Matheus Fernandes entram na Billboard americana por reconhecimento internacional

Uma das maiores honrarias da música internacional é entrar em um ranking da revista americana de música Billboard. Os cantores cearenses Avine Vinny e Matheus Fernandes conseguiram o feito graças ao sucesso da interpretação da canção "Coração Cachorro".

A composição, assinada por Fellipe Panda, Daniel dos Versos, Felipe Love, Breno Lucena, PG do Carmo e Riquinho da Rima, alcançou a 96ª posição no ranking "Billboard Global 200", no dia 10 de novembro.

Assista clipe:

Nesta quarta-feira (17), a canção ainda aparece no ranking na 174ª colocação. O feito é de extrema importância para o Ceará e o Brasil, visto a mobilidade do setlist semanal.

Ao mesmo tempo, os cantores abrem novas portas no cenário internacional para o piseiro — gênero derivado do forró eletrônico.

A Billboard nasceu sendo uma publicação é uma revista semanal norte-americana, especializada em informações sobre a indústria musical. A Billboard foi criada em 1894, pela editora Nielsen Company, tendo como foco principal, o mercado publicitário.

Sucesso viral

A canção com clipe gravada por Avine Vinny no Ceará, com participação de Matheus Fernandes, ganhou grande audiência em poucos dias após o lançamento.

Devido a um trecho semelhante com a composição "Same Mistake", de James Blunt, os lucros de execução foram compartilhados com o cantor britânico.