Autores de 'Coração Cachorro' cedem 20% da autoria da música de forró a James Blunt

Os autores da canção "Coração Cachorro" cederam 20% da renda obtida a partir da música para o cantor inglês James Blunt. O forró, lançado neste ano nas vozes de Ávine Vinny e Matheus Fernandes, tem refrão com a mesma melodia de "Same Mistake", balada de 2007 do britânico.

As duas partes negociaram um acordo extrajudicial de forma amigável, segundo confirmou a Medalha Editora, empresa cearense que gerencia os direitos dos seis autores brasileiros da música, ao portal G1. A empresa cuida dos direitos em parceria com a Universal Editora, que também confirmou o acordo à publicação.

A Sony Editora, que representa os direitos de James Blunt, já havia informado ao veículo que o inglês e os brasileiros estavam acertando os termos contratuais. O advogado da empresa, José Diamantino, disse que o empresário do também intérprete de "You're Beautiful" e "Carry You Home" estava acompanhando as tratativas.

Até então, não havia percentual definido para a autoria. Além disso, o artista internacional também solicitou compensação pelos lucros anteriores da produção, mas não há informações sobre atendimento ao pedido.

Autoria conjunta é 'rara'

Conforme Neto Sales, sócio da Medalha Editora, tal tipo de acordo de autoria conjunta é raro no ramo forrozeiro. Ao G1, ele disse ter "pouca lembrança" de ver algo nesse sentido no País — o que mais acontece é haver concessão para "versões" da obra original.

"É o primeiro caso que vejo no forró do autor estrangeiro entrar na 'parceria' de composição, ficando assim como um dos autores", pontuou.

Agora, "Coração Cachorro" passou de seis para sete autores, com James Blunt entrando como compositor.

Sucesso no Brasil

Atualmente, a música interpretada por Ávine Vinny e Matheus Fernandes chegou a ser a mais tocada no Brasil. Na gravação, os cantores imitam latidos — a melodia canina é uma reciclagem de uivo do cantor inglês, que chegou a brincar com o caso.

No dia 26 de outubro, James Blunt publicou vídeo dançando a canção e dando parabéns pelo topo das paradas musicais. Na legenda, porém, ele publicou um aviso: mandaria "os dados bancários em breve".

Devido ao tom jocoso, não havia certeza se ele realmente reivindicaria coautoria. Os autores da canção chegaram a admitir inspiração, mas negaram plágio — o grupo disse ter havido apenas uma "citação".