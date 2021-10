Avine Vinny e Matheus Fernandes comemoram contato de James Blunt com vídeo de 'Coração Cachorro'

O contato do britânico James Blunt com Avine Vinny e Matheus Fernandes, por meio do vídeo de "Coração Cachorro", viralizou no Instagram e TikTok, na noite de terça-feira (26). Os cearenses ficaram "chocados" ao ver o alcance da música.

O sobralense Avine Vinny só soube do vídeo na madrugada desta quarta-feira (27). Nos últimos quatro dias, ele dividiu a agenda entre shows e programa de TV. Após gravar o "Altas Horas", ele foi para o hotel e dormiu. Por volta de 3h, ele acordou com milhares de mensagens no celular.

"Gente, eu não to entendendo é nada. Fui dormir 18h, acordei 3h da manhã. Meu WhatsApp está congestionado", disse o cantor em stories do Instagram.

Após ver o vídeo, Avine Vinny diz ter concretizado um sonho. "Meu Deus do céu. Pronto, agora realizei meu sonho. Agora, zerei minha vida. Não estou entendendo nada".

O cearense ainda disse que tentou contato com James Blunt pelo Instagram. "Eu mandei mensagem pra ele 3h da manhã. Vai que onde ele onde mora já é manhã, eu não duvido mais de nada. Estou assustado. Deus é perfeito demais".

Já o fortalezense Matheus Fernandes curtia uma festa privada quando o vídeo de James Blunt ganhou as redes sociais, Ele agradeceu o cantor britânico em inglês e convidou o estrangeiro para gravar um feat.

"O cachorro agora é internacional. O feat vem, James Blunt! Thanks, bro! Ps: é impressão minha ou ele disse na legenda que vai mandar a conta bancária dele?", escreveu Matheus Fernandes no Instagram.