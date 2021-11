James Blunt reivindica parte da autoria de 'Coração Cachorro' e negocia acordo com autores

O cantor inglês James Blunt está reivindicando formalmente parte da autoria da canção de forró "Coração Cachorro", lançada em 2021 nas vozes de Ávine Vinny e Matheus Fernandes. A música tem, no refrão, melodia da balada "Same Mistake", sucesso na voz do britânico em 2007. As informações são do portal G1.

O intérprete de "You're Beautiful" e "Carry You Home" pede uma parte da autoria — cujo percentual ainda não foi definido — e compensação pelos lucros anteriores da música.

As duas partes negociam acordo extrajudicial de modo amigável. A Sony Editora, representante dos direitos de James Blunt, confirmou à publicação que Blunt e os autores brasileiros da canção estão acertando os termos do contrato.

A Medalha Editora, companhia cearense que cuida dos direitos dos seis compositores de "Coração Cachorro" junto com a Universal Editora, informou ao G1 que as duas partes estão abertas a um acordo, mas não recebeu a proposta formalmente.

O advogado da Sony Editora no Brasil, José Diamantino, comunicou que o empresário de Blunt está acompanhando as tratativas, e que elas estão caminhando bem. O acordo, segundo ele, deve ser fechado em breve, sem rixa entre as partes.

Sócio da Medalha Editora, Neto Sales ressaltou ao veículo ter visto a aproximação do cantor inglês para fazer um acordo de forma positiva. Conforme o empresário, outros artistas estrangeiros em casos similares apenas tentam barrar a música ou a arrecadação. Ele também espera fechamento do acordo logo.

Música é sucesso no País

Atualmente, "Coração Cachorro" é a música mais tocada no Brasil. Na gravação, os cantores imitam latidos — a melodia canina é uma reciclagem de uivo do cantor inglês, que chegou a brincar com o assunto.

No dia 26 de outubro, James Blunt publicou vídeo dançando a canção e dando parabéns pelo topo das paradas musicais. Na legenda, porém, ele escreveu que mandaria "os dados bancários em breve".

Em razão do tom de brincadeira, não havia certeza se ele faria realmente reivindicação pela coautoria.

Os autores da música chegaram a admitir a inspiração, mas negaram a existência de plágio — para eles, houve apenas uma "citação".

Além deles, o grupo Calcinha Preta, em 2008, usou "Same Mistake" na composição da faixa "Já Me Acostumei". Nessa canção, a melodia é completamente igual, mas a letra é em português.