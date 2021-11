Mari Fernandez estampa telão na Times Square; cantora já recebeu propostas de shows nos EUA

A cantora cearense Mari Fernandez foi surpreendida com a própria imagem em um dos principais telões da Times Square, em New York. Em uma ação do aplicativo Spotify, ela foi apresentada ao público americano.



"Você ainda vai falar: 'eu escutava Mari Fernandez desde 2021'", dizia o letreiro com o nome da cearense. A cantora apareceu com destaque da playlist "Radar Brasil".

Aos 20 anos, a cearense chamou atenção da internet em junho deste ano. Com pouco tempo como cantora, ela entrou em playlists importantes do Spotify e Deezer.

A canção “Não, não Vou” chegou em segundo lugar da playlist "Viral" do Spotify Brasil e em quinta posição da mesma lista em nível mundial, além de figurar posição nas 100 mais ouvidas do aplicativo no Brasil.

Anteriormente, no dia 21 de outubro deste ano, quem amanheceu com o rosto estampado no principal outdoor da Times Square foi a sertaneja Marília Mendonça. A imagem também incluía fotos da dupla Maiara e Maraisa, em ação de divulgação do projeto "Patroas".

Datas nos EUA são agendadas

Não é só no Brasil que Mari Fernandez avança na música. Em entrevista exclusiva à coluna, a cearense contou que algumas datas jã são negociadas com produtoras em solo americano.

"Eu já tô me preocupando muito em aprender a falar inglês. Já tenho propostas, já tenho datas marcadas de turnês nos Estados Unidos. Acho que vai ser incrível".