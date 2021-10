Mari Fernandez realiza sonho de encontrar Marília Mendonça e as irmãs Maiara e Maraisa

A cearense Mari Fernandez concretizou o sonho de encontrar Marília Mendonça, na sexta-feira (22). Em um evento em São Paulo, a dona do hit "Não, Não Vou", ficou emocionada ao conversar com a sertaneja nos bastidores de uma apresentação das irmãs Maiara e Maraisa.

Mari Fernandez revelou que o encontro aconteceu por acaso. Durante compras em um shopping, ela encontrou Maraisa. Do bate-papo, a sertaneja convidou a cearense para ir ao show. "Até então eu nem sonhava que também ia ver a Marília Mendonça nessa noite incrível, é pra ser sincera, foi a realização do maior sonho da minha vida", explicou a cearense no Instagram.

Mari Fernandez Cantora Sempre me inspirei nelas e nunca cansei de sonhar em conhecê-las. Elas são incríveis. Ontem, a menina Mariana, que tanto sonhou com isso, ganhou mais forças pra continuar correndo atrás do sonho dela

Mari Fernandez chegou a postar vídeos nos stories em lágrimas. Na oportunidade, a cearense ainda cantou com as irmãs Maiara e Maraisa.

Quem é Mari Fernandez?

Aos 20 anos, a cearense Mari Fernandez chamou atenção da internet em junho deste ano. Com pouco tempo como cantora, ela entrou em playlists importantes do Spotify e Deezer. Representante do piseiro feminino, ela começou na música como compositora e conta com letras nas vozes de nomes como Eric Land.

Atualmente, Mari Fernandez trabalha o álbum intitulado de “Piseiro Sofrência”. As canções “Amizade Colorida”, “Não, Não Vou” e “Agonia” são destaques das 10 composições.

A faixa “Não, não Vou” chegou em segundo lugar da playlist "Viral" do Spotify Brasil e em quinta posição da mesma lista em nível mundial, além de figurar posição nas 100 mais ouvidas do aplicativo no Brasil.