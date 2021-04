Dedim Gouveia, forrozeiro cearense, morre de Covid-19 nesta segunda-feira (19)

O forrozeiro Dedim Gouveia, de 61 anos, morreu por complicações da Covid-19 nesta segunda-feira (19). Ele estava internado no Hospital de Messejana, em Fortaleza, desde o dia 11 de abril.

Amigos forrozeiros do artista, como Taty Girl, comentaram a morte e prestaram homenagem nas redes sociais.

Última atualização da equipe do cantor, na sexta-feira (16), apontava chances de recuperação. Ele chegou a utilizar oxigênio no tratamento e também a ser transferido para um leito semi-intensivo.

O cantor Batista Lima, ex-Limão com Mel, informou ao Diário do Nordeste que recebeu a informação da morte de Dedim por meio do filho do forrozeiro, Iago Gouveia. "Infelizmente nosso amigo Dedim Gouveia se foi. Uma pena. Uma tristeza", disse Batista Lima.

Amigos famosos do forró comentam morte

Toca do Vale e Nonato Lima, colegas forrozeiros, lamentaram o óbito do amigo nas redes sociais. Eles publicaram fotos de Dedim com legendas "Descanse em paz" e hashtag indicando luto. Taty Girl, amiga próxima do artista, também se manifestou no início da noite desta segunda.

Carreira de Dedim Gouveia

Dedim Gouveia tinha mais de 40 anos de carreira. Ele começou na cena muito cedo e fez história ficando conhecido como o "Rei do Xote". O forrozeiro deixou famoso o bordão "Taca o pau, Dedim Gouveia!".

O cantor já teve um programa na TV Diário chamado "Luau do Dedim", que também ficou famoso pelo quadro chamado "Bica do Dedim".

Cantores com Covid-19

Internado com Covid-19, o cantor Vicente Nery foi extubado depois de quatro dias submetido à intubação, procedimento que garante a respiração adequada do paciente. A novidade foi publicada nas redes sociais do artista, na noite deste domingo (18).

O cantor e compositor Fábio Carneirinho também foi internado com Covid-19. Ele deu entrada em um hospital privado em Barbalha, na Região do Cariri, na terça-feira (13).

