Dedim Gouveia segue internação por Covid-19 em UTI: 'tem total chance de melhora', aponta comunicado

O cantor Dedim Gouveia segue na luta contra a Covid-19. Nesta sexta-feira (16), um comunicado no Instagram do cearense revelou a hospitalização em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No dia 11 abril foi noticiado a internação do forrozeiro no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, em Fortaleza.

"Dedim segue em UTI, realizando tratamento e, segundo os médicos, tem total chance de melhora e recuperação", diz o comunicado publicado na rede social do forrozeiro, na noite desta sexta-feira.

Legenda: Publicação com estado de saúde de Dedim Gouveia em rede social Foto: Reprodução/Instagram

A nota ainda pede que os seguidores do cantor sigam com correntes de orações. "Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem com suas orações e pensamentos positivos. Ele vai sair dessa!".

Nomes como Batista Lima deixaram comentários com mensagens de apoio ao cantor. "Estamos juntos em oração. O Senhor está a frente!".

