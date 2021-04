Cantor Dedim Gouveia é internado com Covid-19

O cantor Dedim Gouveia está hospitalizado com Covid-19, conforme nota divulgada por sua equipe neste domingo (11) no perfil do músico nas redes sociais.

Segundo o comunicado, o estado de saúde do cantor é estável e ele está consciente, fora de grandes perigos. "Aos fãs, amigos e família, pedimos o apoio e as orações, pois temos fé que ele irá se recuperar logo", disse a nota.

Legenda: Nota da equipe de Dedim Gouveia Foto: Reprodução/Instagram

A equipe ressaltou que as atualizações sobre o estado de saúde de Dedim serão divulgadas em seu perfil oficial e pediu que os fãs não espalhem notícias falsas.

Dedim, que é cantor de Xote, costuma publicar diversos vídeos cantando em seu perfil do Instagram e realizar lives no Youtube.

Nos comentários da publicação, fãs e admiradores prestaram apoio à família do cantor e desejaram boa recuperação.

"Agradecemos a todos os amigos, família e profissionais de saúde que estão se mobilizando nesse momento em prol de Dedim Gouveia. Logo essa situação passará e ele voltará com mais música e alegria", finalizou o comunicado.