Vicente Nery, internado com Covid-19, é extubado depois de quatro dias submetido à intubação

O cantor Vicente Nery, que está internado em um hospital particular de Fortaleza com Covid-19, foi extubado depois de quatro dias submetido à intubação, procedimento que garante a respiração adequada do paciente. A novidade foi publicada nas redes sociais do artista, na noite deste domingo (18).

Ele explicou que a extubação aconteceu com "imenso sucesso". "Saí de toda sedação, e estou totalmente consciente. Sigo bem, fazendo fisioterapia e respondendo a todos os procedimentos médicos", informou.

Vicente Nery pediu orações que as pessoas têm feito pedindo a saúde do cantor e agradeceu pela energia positiva dos fãs, "que foram incansáveis nesse momento que eu passei", acrescentando: "logo sairei dessa, se Deus quiser".

Legenda: Carol Rabelo, esposa de Vicente Nery, segurando a mão do marido Foto: Reprodução/Instagram

Internação

Na última quarta-feira (14), foi divulgada a internação do forrozeiro em uma unidade de saúde da rede privada da capital cearense. A hospitalização, segundo a assessoria de imprensa dele, foi necessária para o tratamento ser mais eficaz.

Também no mesmo dia, a esposa do artista, Carol Rabelo, publicou um texto sobre milagres e uma foto equipe médica que cuida do marido.

"Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitórias. Para quem crê, não existe impossível, existe milagres", escreveu.