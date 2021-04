Esposa de Vicente Nery publica foto de equipe médica e texto sobre milagres: "não existe impossível"

Carol Rabelo, esposa do cantor Vicente Nery, publicou um texto sobre milagres e também uma foto, na noite desta quarta-feira (14), com a equipe médica que cuida da cearense na luta contra a Covid-19. Ele foi internado em hospital privado em Fortaleza, segundo comunicado publicado pela assessoria do artista.

"Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitórias. Para quem crê, não existe impossível, existe milagres", diz texto publicado no Instagram pela esposa de Vicente Nery.

No perfil do cantor, Carol Rabelo publicou texto e imagem em agradecimento a equipe médica que vem cuidando do forrozeiro e novamente falou em milagres.

Legenda: Esposa de Vicente Nery publicou foto de profissionais de saúde que cuidam de cearense Foto: Reprodução/Instagram

"Sabemos que o médico dos médicos está agindo e temos muita fé que breve ele estará bem ao lado de todos nós que o amamos demais! E dessa nação Forrozeira que ele tanto quer bem! Obrigado meu Deus, porque cremos que a missão dele é maior e ele estará logo aqui pra glorificar ainda mais o nosso Deus de milagres", escreveu ela no Instagram a pedido de Vicente Nery.

Internação para tratamento mais rápido

Vicente Nery foi hospitalizado após teste positivo para Covid-19. Ele foi internado para uma melhor recuperação, segundo comunicado da assessoria do artista divulgado nesta quarta-feira.

"A assessoria do cantor Vicente Nery informa que nos últimos dias, Vicente testou positivo para coronavírus. Para melhores resultados, o tratamento está sendo feito em ambiente hospitalar. A família agradece o carinho, as orações e boas energias que estão sendo enviadas. Logo, logo nosso cantor estará de volta ao nosso convívio. Por hora, fica o pedido, usem máscara e evitem aglomerações", disse o comunicado publicado no Facebook do forrozeiro.