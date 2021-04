Vicente Nery é internado com Covid-19 em Fortaleza

O cantor Vicente Nery foi internado em um hospital privado após ser diagnosticado com Covid-19, em Fortaleza. De acordo com a assessoria do cearense, em nota divulgada nesta quarta-feira (14), a hospitalização foi necessária para o tratamento ser mais eficaz.

"A assessoria do cantor Vicente Nery informa que nos últimos dias, Vicente testou positivo para coronavírus. Para melhores resultados, o tratamento está sendo feito em ambiente hospitalar. A família agradece o carinho, as orações e boas energias que estão sendo enviadas. Logo, logo nosso cantor estará de volta ao nosso convívio. Por hora, fica o pedido, usem máscara e evitem aglomerações", disse o comunicado publicado no Facebook do forrozeiro.

Legenda: Foto postado por Carol Rabelo com Vicente Nery no hospital Foto: Reprodução/Instagram

Carol Rabelo, esposa do cantor, publicou foto no Instagram ao lado do companheiro no Hospital. "Meu amor, o meu maior presente é que você se recupere! Estamos juntos hoje e sempre meu amor", escreveu na rede social.

Amigos pedem orações

A cantora de forró Taty Girl pediu orações pelo cantor Vicente Nery nas redes sociais. "Venho aqui hoje, pedir a todos vocês uma corrente poderosa de orações a meu amigo Vicente Nery que está internado com essa doença devastadora e maldita. Peço que orem sem cessar, orem com fé, com poder, clamem a Jesus que lá dos céus ouvira com certeza, pois todos juntos somos fortes. Eu Oro".

O cantor Felipão também pediu energias positivas para o cantor e lembrou de outros nomes do forró que passam pelo mesmo. "Nossos amigos Vicente Nery e Dedim Gouveia estão precisando das nossas orações. Se puder, em um minuto do seu tempo, nos ajude em oração por eles!".

Lives durante a pandemia

Como a maioria dos cantores de forró sem eventos, durante o último ano por conta da pandemia do coronavírus, o cantor Vicente Nery realizou lives e participou de transmissões de amigos da música. A mais recente, realizada em março, aconteceu por convite de Taty Girl.

No ano passado, Vicente Nery realizou transmissões com ajuda de patrocinadores. No YouTube é possível assistir às lives "O show não pode parar em casa", "Vicente Nery para as mamães", "Churrasco do VN", "Feijoada do VN" e "Vicente Nery canta Sítio Siqueira".