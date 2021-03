Live de Taty Girl arrecada toneladas de alimentos com amigos do forró

A cantora Taty Girl movimentou as redes sociais na noite deste sábado (27). A cearense reuniu 10 nomes do forró na live "A História Continua com Eles", em Fortaleza. Na primeira hora de transmissão, um empresário doou duas toneladas de alimentos.



A forrozeira começou o repertório ao som de "Qualquer Jeito", sucesso na voz da cantora Kátia nos anos 1980. Em seguida, Taty Girl cantou o setlist do projeto "Baú" — gravado em 2019. As participações dos convidados foram intercaladas e renderam até duetos com Taty Girl.

Aduílio Mendes, Batista Lima, Daniel Diau, Dão Lopes, Edson Lima, Felipão, Gleydson Gavião, Tony Guerra, Vicente Nery e Zé Cantor foram os nomes do forró presentes na live.

Veja live:



Na participação do cantor Daniel Diau, voz da banda Calcinha Preta, um empresário entrou em contato e informou a doação de duas toneladas de alimentos. "Vai ser distribuído na periferia", disse o forrozeiro.

Surpreendida, Taty Girl comemorou e também pediu doações para os trabalhadores do setor de eventos. "A classe musical é uma das mais afetadas. Não temos previsão de voltar", falou a cearense.

Boa audiência

A forrozeira Taty Girl alcançou uma marca positiva na segunda transmissão realizada por ela neste ano. Mais de 100 mil pessoas assistiram a live simultaneamente. O feito é de poucos nomes do cenário do forró. Outro destaque alcançado foi ela ter atingido os trends topics do Twitter.





Em fevereiro deste ano, Taty Girl realizou a primeira live do projeto "Nossa História". Ela reuniu 15 vozes meninas em uma transmissão ao vivo em Fortaleza. Participaram as cantoras Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Taty Girl, Paulinha Abelha, Silvânia Aquino, Samyra Show, Mirella Vieira, Walkyria Santos, Gil Mendes, Janaina Alves, Monique Pessoa, Laninha Show, Suzy Navarro, Nenem Cat e Joycé Tayná.