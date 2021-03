MC Danny fala sobre carreira e explica como nasceu 'Não Pode Se Apaixonar'

Sucesso nos aplicativos de streaming, a cantora de brega funk MC Danny, 23, ascendeu na música em feat de Xand Avião e DJ Ivis. O jeito peculiar da paulista cantar o refrão da composição viralizou nas redes sociais. No 20º episódio do "Podcast É Hit", ela revelou como surgiu a parceria no forró.

No bate-papo, MC Danny contou que o jeito despojado de cantar acontece sempre que envia uma nova letra para DJs. A ascensão já rendeu até novos convites para produções musicais no sertanejo.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

01min43 - Como surgiu o feat "Não Pode se Apaixonar"?

04min - De onde é MC Danny?

08min - A primeira vez em Fortaleza

12min05 - Como nasceu o refrão engraçado de "Não Pode se Apaixonar"?

19min40 - Trabalhar na pandemia

Natural de São Paulo, com criação na Zona Leste, MC Danny chegou no forró por um convite de DJ Ivis. "Tudo foi de um dia para o outro. Meu empresário me chamou para uma reunião. Pensei ser um projeto de rotina. Quando cheguei para nosso encontro, ele foi logo dizendo ser um feat com Xand Avião. Eu nem imaginava", disse a paulista.

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br