Morre o cantor sertanejo Kleber, dupla com Kaue, de Covid-19 em São Paulo

Morreu o cantor Kleber Oliveira, da dupla Kleber e Kaue, nesta segunda-feira (5), no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB). Ele enfrentava os sintomas da Covid-19 e chegou a ser intubado em maio deste ano. O sertanejo deixa esposa e filha.

Kleber, conhecido no meio artístico e entre familiares como Klebinho, tinha 37 anos e era de Araraquara (SP). Desde 2011 fazia dupla com o cantor Kaue Tamburus, de Ribeirão Preto.



Legenda: Homenagem postada para Kleber em rede social de produtora Foto: Reprodução/Instagram



A produtora responsável pelo direcionamento e estratégia de marketing da dupla lamentou a morte em postagem nas redes sociais. "É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho (Kleber e Kaue). Nossos mais profundos sentimentos aos amigos e toda a família do artista", diz o post da empresa.

Enterro em Araraquara O corpo do cantor sertanejo Kleber Oliveira, da dupla Kleber e Kaue, vai ser enterrado em Araraquara (SP) na tarde desta terça-feira (6). O velório está previsto para começar às 13h30 no Velório Municipal e o sepultamento será às 16h30 no Cemitério das Cruzes, popularmente conhecido como dos Britos.

