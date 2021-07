MC Danny, parceria de DJ Ivis em hit, desabafa sobre agressão: 'que a justiça seja feita'

A MC Danny, parceria musical de DJ Ivis na música "Não Pode Se Apaixonar", comentou as agressões do paraibano contra Pamella Holanda, neste domingo (11). A cantora fez vídeos nos stories do Instagram e demostrou choque com as imagens.

"Eu ainda estou extasiada com as imagens que eu vi. Nada justifica o que ele fez, nada. Tomara que a justiça seja feita. Todas as forças do mundo para Pamella. Mano, Que isso cara!", declarou MC Danny.

A paulista ainda encorajou outras mulheres a fazer denúncia contra qualquer tipo de violência. "Que todas as mulheres tenha a atitude, a força e a coragem de postar esses vídeos. Acontece muito isso, família. Nada justifica".

Parceria

Em fevereiro deste ano, MC Danny lançou com Xand e DJ Ivis a maior parceria da carreira. A canção "Não Pode se Apaixonar" viralizou pela forma da paulista cantar o refrão da música de forma rápida.