DJ Ivis: MPCE acompanha caso de agressão do músico contra a ex-esposa

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou que acompanha o caso de crime de violência doméstica cometido pelo músico Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, contra a ex-esposa, Pamella Holanda, para garantir a efetivação da Lei Maria da Penha.

Em nota de repúdio publicada nesta segunda-feira (12), o órgão informou que dará apoio à vítima e irá monitorar o andamento do processo por meio do Centro de Apoio Operacional da Cidadania (Caocidadania), do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NUAVV), do Núcleo de Gênero Pro Mulher (NUPROM) e da 3ª Promotoria de Justiça.

Neste domingo (11), imagens divulgadas expuseram o agressor espancando a vítima a socos e chutes, na presença da filha, da ex-sogra e de outro homem.

"Diante dos recentes acontecimentos relativos à prática de violência física e outras desferidas por personalidade do meio artístico contra sua esposa, [o MPCE] vem apresentar repúdio a todo e qualquer ato de violência, notadamente contra a mulher", disse em nota.

O MPCE ainda reforça, no texto, a importância de que casos de violência do tipo sejam "sempre denunciados, principalmente aos órgãos competentes para o processo de responsabilidade criminal e também de apoio psicossocial às vítimas, visto que o silêncio é um comportamento que apenas favorece ao agressor e à perpetuação da violência na sociedade", completou.

O órgão acrescentou que "todas as medidas e esforços estão sendo aplicados para garantir a efetiva primazia do respeito à dignidade da pessoa humana, da paz social e da Justiça, bem como para a inarredável busca da efetivação da Lei Maria da Penha, honrando a luta de todas as mulheres para uma convivência em um mundo sem violência".