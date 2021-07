Pamella Holanda e duas testemunhas das agressões de DJ Ivis prestam depoimento

Pamella Holanda, ex-esposa de DJ Ivis, e duas testemunhas das agressões sofridas pela influenciadora digital prestaram depoimento à Polícia Civil, nesta segunda-feira (12), na Delegacia Metropolitana do Eusébio, na Grande Fortaleza.

A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que a Polícia Civil segue com as investigações sobre a violência doméstica sofrida pela mulher de 27 anos.

O caso aconteceu no último dia 1º de julho, mas como o Boletim de Ocorrência (B.O) contra Iverson de Souza Araújo (DJ Ivis) foi registrado dois dias depois, o cantor se livrou da prisão em flagrante.

Também segundo a SSPDS, o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) apoia as apurações realizadas pela Delegacia Metropolitana do Eusébio.

Conforme Pamella, que é estudante de Arquitetura e Urbanismo, ela começou a ser agredida pelo ex-marido durante a gravidez, em 2020.

Mão da jovem presenciou o fato

No dia 1º de julho, a mãe de Pamella Holanda presenciou a filha levando socos de Dj Ivis. Em um primeiro momento, o antebraço dele atinge a cabeça da senhora. Ela tenta separar o conflito e coloca a mão do conflito e coloca a mão em cima da cabeça da filha.

Legenda: Pamella Holanda, ex-esposa de DJ Ivis, postou vídeos de agressões na internet Foto: Reprodução/Instagram

O produtor musical pediu à Justiça, no domingo (10), para remover o conteúdo em que ele aparece agredindo a ex-esposa, e que ela fosse proibida de comentar sobre o assunto com a imprensa, "principalmente onde citem a filha menor". No entanto, a juíza Maria José Sousa Rosado de Alencar, da Comarca de Fortaleza, negou a solicitação.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou que acompanha o caso de crime de violência doméstica para garantir a efetivação da Lei Maria da Penha.

QUEM É DJ IVIS?

Natural de Santa Rita (PB), DJ Ivis abandonou os estudos na sétima série e também a escola de música. Sem querer se apegar a teorias, escolheu a vida de autodidata para seguir no mercado musical.

Na Paraíba, DJ Ivis começou a vida musical tocando em bandas de swingueira da região até tomar gosto pelo forró. Por volta de 2010, ele resolveu se dedicar à produção musical por contra própria.

Em contato pela internet com Laninha Show e Romim Mata, veio ao Ceará. O nome foi crescendo e despertou os olhares de grupos nacionais como o Aviões. Até hoje, ele assina arranjos e letras de Xand Avião.

Em 2021, ele resolveu - como boa parte dos colegas que trabalham com letras e mesas de som - assumir o papel de cantor. Em fevereiro, em uma rápida façanha, ele alcançou o primeiro lugar do Spotify com a canção "Esquema Preferido", em parceria com o cearense Tarcísio do Acordeon.

DJ Ivis derrubou o cantor Wesley Safadão para a segunda colocação dos principais aplicativos com a letra "Ele é Ele, Eu Sou Eu", em feat com Barões da Pisadinha.