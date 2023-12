Pantone anuncia a cor do ano de 2024

Os analistas de tendências da Pantone elegeram o Peach Fuzz como Cor do Ano de 2024, reforçando que o tom mais suave irá simbolizar o aconchego e a conexão ao longo dos meses que se aproximam. Segundo a empresa, conhecida pelo Pantone Matching System (PMS), o matiz foi escolhido para expressar o desejo de comunidade em tempos de incerteza.

Peach Fuzz é um tom de pêssego, que segundo a própria escala Pantone está situado entre o rosa e o laranja. O anúncio da cor foi compartilhado por Laurie Pressman, vice-presidente do instituto.

"Peach Fuzz é um tom pêssego sincero que traz uma sensação de ternura e comunica uma mensagem de carinho e compartilhamento, comunidade e colaboração", garantiu ela.

Legenda: Cor escolhida pela Pantone é o Peach Fuzz Foto: divulgação

Além disso, a representante ressaltou os motivos que levaram à escolha. "Num momento de turbulência em muitos aspectos das nossas vidas, a Cor Pantone do Ano 2024 expressa a nossa necessidade de carinho, empatia e compaixão, bem como a nossa imaginação e desejo de um futuro mais pacífico", disse.

A tradição da escolha da cor do ano é da Pantone desde de 1999. Com isso, a empresa impacta diretamente a indústria da moda, design, decoração, arquitetura e muitas outras, fortaleendo tendências e até implicando no surgimento de novos produtos no mercado.