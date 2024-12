Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 17:05, após 'Tomorrowland - Um Lugar Onde Nada É Impossível'. Nesse capítulo, Laura conta ao marido que viu um ser de outro planeta.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

Laura conta ao marido que viu um ser de outro planeta. Eles vão à praia e encontram rastros estranhos na areia. Elisa sonha com Tarcísio Meira. No dia seguinte, ela vai se confessar e diz ao padre que é infeliz. Cinira cheira a cueca de Ricardo e precisa ser acalmada por Osnar. Dário e Laura marcam com um pau onde estão os rastros na areia e o comandante convoca uma reunião no bar.

Laura conta o que viu, mas todos querem provas. A maré sobe e apaga as marcas. Só Ascânio acredita. Ricardo e o amigo andam com Zé Esteves na praia. Imaculada e as rolinhas estão na mesma praia e ela vê Ricardo. O ser extraterrestre observa Bafo de Bode dormindo. Perpétua vai contar a Aída sobre Carol, mas o padre chega na hora.

O padre chama Perpétua e diz que, se ela falar de Carol, ele contará para Ricardo o que ela anda fazendo. Osnar visita Carol. Ela resiste, mas eles acabam se beijando. Carmosina fala para Ascânio que um dia ele vai encontrar um novo amor, mas ele afirma que não quer mais saber disso. Timóteo briga com Elisa, porque ela usa um dos vestidos decotados que Tieta lhe mandou.

Osnar aconselha Timóteo a dar mais atenção à esposa e eles acabam brigando. Tonha briga com Zé Esteves por causa de Elisa. Carmosina fica chateada porque Tieta ainda não respondeu sua carta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.