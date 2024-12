Carioca de 33 anos, Ingrid Gaigher será Lucimar no remake de 'Vale tudo'

A atriz Ingrid Gaigher foi a escolhida em testes para viver a personagem Lucimar no remake de “Vale tudo”, que estreia em 2025 na Globo. Na primeira versão da novela, a personagem caiu nas graças do público e foi interpretada por Maria Gladys, atualmente com 85 anos.

Lucimar irá circular por vários núcleos e vai ganhar mais espaço. No remake, a faxineira terá um filho, fruto do relacionamento com o porteiro Vasco, papel de Thiago Martins.

Ingrid já participou da novela “Quanto mais vida, melhor”, em 2019, quando deu vida à personagem Leona. O folhetim foi a estreia da atriz nas novelas. Ela tem 33 anos e é ainda bailarina e cantora.

A carioca ainda ganhou destaque em musicais no teatro, como na adaptação de "West side story", em 2022, e "O Homem de La Mancha”, em 2017. Na Globo, a atriz também esteve no elenco da série "Segunda chamada".

Ela tem o mesmo empresário de atores consagrados, como Alexandre Borges, Wagner Moura, Maitê Proença e Bárbara Paz.