Enquete A Fazenda: parcial aponta quem deve sair do reality show nesta quinta-feira (12)

Gui Vieira e Luana Targinno podem ser os próximos eliminados na reta final de "A Fazenda 16", reality show da Record TV. Os participantes tiveram, somados, apenas 26,9% dos votos, sendo os menos votados na parcial da enquete do Diário do Nordeste. Essa é a primeira roça da edição a contar com quatro peões.

A berlinda conta, ainda, com Flor Fernandez e Sacha Bali. O ator e diretor é o favorito a permanecer no programa, com 44,9% dos votos. Já a apresentadora Flor aparece em segundo na votação do público, com 28,2% dos votos.

Até a manhã desta quinta-feira (12), o levantamento registrou 13.856 votos de leitores. A enquete não interfere no resultado oficial da roça, que será divulgado ao vivo no programa pela apresentadora Adriane Galisteu.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Na terça-feira (10), a dinâmica começou com Vanessa, que venceu a Prova de Fogo e teve que escolher entre o Poder Laranja e o Branco. Ele optou pelo primeiro e decidiu dar o segundo para Sidney. Com isso, a peoa pôde escolher entre ganhar imunidade ou R$ 20 mil. Ela preferiu se livrar da roça.

Na sequência, foi a vez do fazendeiro Gilsão indicar alguém para a roça. Ele optou por mandar Sacha para a berlinda. Após a decisão, foi a vez de os peões votarem entre si.

Mais votado, Yuri ocupou o segundo banco da zona de eliminação. Como recebeu o maior número de votos, ele pôde puxar alguém da baia. Então, o peão escolheu Flor para a berlinda. Na dinâmica do Resta Um, Luana foi a última e foi parar no quarto banquinho da roça preliminar.

Por conta do Poder Branco, Sidney pôde escolher uma quinta pessoa para completar a berlinda. Ele optou por Gui. Com isso, Gui ganhou o direito de vetar dois participantes da Prova do Fazendeiro. Ele optou por tirar Flor e Sacha da dinâmica.

Nessa quarta-feira (11), Yuri venceu o chapéu de fazendeiro e escapou da roça, deixando o quarteto de roceiros confirmados na noite de eliminação.

