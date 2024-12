Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de dezembro

Hoje temos Vênus e Marte, frente a frente, num bate-papo pra lá de tenso! Nem mesmo a Lua em Touro, geralmente tão paciente e serena, vai lhe deixar sossegar. Sinto que uma situação conflituosa pode surgir para você resolver. Vênus, o planeta do amor e da beleza, e Marte, o guerreiro impetuoso, estão em oposição, criando um clima de desafio e confronto.

Cuidado com a impaciência e os impulsos! É hora de respirar fundo e buscar o equilíbrio interior. Não se deixe levar pelas provocações e evite tomar decisões precipitadas, especialmente nos relacionamentos.



O fogo de palha está no ar! As paixões se acendem, mas a chama pode se apagar rapidamente. Busque a verdade em seus sentimentos e não se iluda com promessas vazias. Valorize-se e escolha relações que te façam crescer e evoluir.



Em tempos de Vênus e Marte em conflito, lembre-se: a única pessoa que você pode controlar é você mesmo. Não se prenda ao medo de ser enganado, pois isso te impede de viver plenamente. Se alguém te decepcionar, não se culpe. Você fez a sua parte sendo autêntico e verdadeiro. A honestidade do outro não está sob seu controle. Liberte-se da necessidade de controlar o incontrolável. Foque no que você pode fazer: amar a si mesmo, cultivar a autoestima e fortalecer seus valores.



Lembre-se: a verdadeira força reside em ser fiel a si mesmo, independente das ações dos outros.

Signo de Áries hoje

Respire fundo, ariano! Marte, seu regente, está em oposição a Vênus, o que pode te deixar mais impulsivo e impaciente. Evite discussões e procure canalizar essa energia para atividades físicas ou criativas. Lembre-se que a impulsividade pode te levar a tomar decisões precipitadas, especialmente no amor. Busque o equilíbrio entre a ação e a reflexão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.