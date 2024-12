Samyra Show fala sobre o desafio de ser apresentadora e revela o primeiro trabalho para 2025

A cantora Samyra Show teve diferentes desafios em 2024. Um deles foi ser apresentadora de TV. Em entrevista à coluna, a cearense falou sobre o trabalho à frente do programa “Elas Mandam Brasa” — exibido na TV Verdes Mares aos sábados. No bate-papo, ela também adiantou o que irá lançar de novo no primeiro semestre de 2025.

"O que foi mais difícil em ser apresentadora foi a parte de decorar texto, ter roteiro a seguir, A mais fácil foi interagir com mulheres incríveis, minhas parcerias de forró. O ano foi tão incrível, tudo o que planejamos aconteceu em 2024. Finalizamos com o coração cheio de gratidão", exaltou Samyra.

Assista à entrevista:

Sobre o final de ano, ela conta que o período natalino é o que mais aguarda. "Vou ficar com minha família no Natal. Essa é uma data que hoje podemos escolher. Já no Réveillon vamos trabalhar muito".

No dia 30 de dezembro, Samyra viaja com a banda para Itapecuru-Mirim (MA). De lá, no dia 1º de janeiro de 2025, ele segue para realizar show em Santa Helena (MA).

Para o primeiro semestre do próximo ano, Samyra diz está de olho no Carnaval. "Estamos planejando para 2025 um CD promocional para galera entrar no clima de carnavalesco e com repertório novo", adiantou.