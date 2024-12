CAPTEI: Festpro 2024 Revela os Melhores do Ceará

O 11º Festival da Propaganda Cearense - Festpro 2024 - Prêmio Assis Santos, promovido pelo SINAPRO Ceará, destacou a excelência criativa das agências de propaganda do Estado.

O evento contou com a abertura do Presidente do SINAPRO, Evandro Colares, que esclareceu a metodologia do festival, organizada por Result Eventos.

Legenda: Festpro Foto: Sinapro

Legenda: Festpro Foto: Sinapro

Com o objetivo de valorizar a criatividade e distinguir profissionais talentosos, o Festpro reuniu peças de agências que atuaram no Ceará entre janeiro de 2023 e outubro de 2024. Surpreendentemente, 85% das agências filiadas participaram, e 72% delas alcançaram a final em pelo menos uma das catorze categorias.

Legenda: Festpro Foto: Sinapro

A comissão de jurados, estrategicamente selecionada pelo Clube de Criação de São Paulo e liderada por Gui Cruz, contou com nomes respeitados como Flavio Salzer, Jessica Almeida, Luana Catharine Grybosi e Victor Souza.

Na categoria TV Cinema Varejo, a agência Advance conquistou o primeiro lugar com "Normatel Aniversário 2024".

Legenda: Advance Comunicação Foto: Sinapro

Já na categoria TV Cinema Institucional, a agência Bando levou o prêmio máximo com a peça "Se avexe sim" para a Cajuína São Geraldo.

Legenda: Bando Foto: Sinapro

O Festpro 2024 ressaltou, mais uma vez, o talento e a originalidade da propaganda cearense.

Legenda: Festpro Foto: Sinapro

As fotos foram enviadas pelo SINAPRO. Vem ver!

