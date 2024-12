Entenda por que Camila Queiroz não interpretará Mafalda na sequência da novela 'Êta Mundo Bom!'

A atriz e modelo Camila Queiroz não estará na sequência da novela "Êta Mundo Bom!", que deve estrear na TV Globo em 2025. Ela interpretou a personagem Mafalda na primeira temporada da obra, exibida em 2016.

Apesar de possuir um apego pessoal à produção, já que foi através dela que conheceu o marido, o ator Klebber Toledo, com quem fez um breve par romântico, a artista não conseguiu encaixar a sequência na agenda de compromissos, tendo que ficar de fora dela. As informações são da coluna F5, do jornal Folha de S. Paulo.

Na trama original, a atriz interpretava a inocente Mafalda, que deseja que Romeu, papel de Klebber, mostrasse o "cegonho" para ela. A frase virou até bordão popular nas ruas do País.

Os compromissos que impediram Camila de participar da obra também envolvem o companheiro, que consequentemente também não estará na nova novela.

Conforme a publicação, a sequência de "Êta Mundo Bom!" deve se chamar de "Êta Mundo Melhor", já que houve o registro de marca do nome no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi).

Informações do portal Terra indicam que a nova novela, escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Mauro Wilson, estreia em 2025 na Globo e deve seguir com a combinação de humor, de drama e de otimismo que conquistou o público na versão original.

Trama da sequência de 'Êta Mundo Bom!'

Segundo o enredo apresentado ao mercado publicitário, ao qual o F5 teve acesso, a sequência da novela deve se passar dez anos após aos fatos que finalizaram a trama original, focando na busca de Candinho (Sergio Guizé) pelo filho perdido que teve com Filó (Débora Nascimento).

Na trama, após a morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini), e uma fuga mal sucedida de Filó e Ernesto (Eriberto Leão), Candinho se tornou um homem solitário. Apesar da tristeza, ele segue com o lema "tudo que acontece de ruim na vida é para melhorar".

Desse modo, ele contará com a ajuda do professor Pancrácio (Marco Nanini) e do burro Policarpo para descobrir onde está o filho, Amadeu. Segundo o documento, a criança é criada em um orfanato por Zulma.

Em paralelo, Candinho terá que lidar com dois antigos inimigos: Celso, o sobrinho de Anastácia, que não aceita ter ficado de fora da herança da tia, e sua irmã, Sandra, a quem ele libertará da prisão para tentar ajudá-lo a roubar a fortuna de Candinho.

Após ser abandonado por Filó, Candinho encontrará o amor nos braços de Dita (Jeniffer Nascimento). A moça, que na novela original sofria nas mãos de Cunegundes (Elizabeth Savalla), agora se tornará uma das rainhas do rádio, conforme a coluna da Folha.

