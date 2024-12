Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Cabocla' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Boanerges deixa claro para Macário que não quer vencer Neco através da violência.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quinta-feira

Boanerges deixa claro para Macário que não quer vencer Neco através da violência. Xexéu conta para Justino que o discurso de Neco foi um sucesso. Belinha fica magoada ao saber que Neco provocou seu pai em público. Justino anuncia para os filhos que vai mesmo se casar com Pepa. Zaqueu conta para Tobias que Zuca está na fazenda de Boanerges cuidando de Luís. O peão morre de ciúmes. Mariquinha começa a ensinar Nastácio a escrever. Luís promete ajudar Boanerges na política. Joaquim diz a Pequetita que quer estar ao lado do filho quando ele comprar a fazenda na qual vai viver com Zuca.

Bina acha um absurdo Zuca se casar com um homem doente. Mariquinha teme que Justino se torne motivo de chacota ao se casar com Pepa. Neco diz à irmã que eles precisam aceitar a decisão de Justino. Os aliados de Boanerges sugerem que ele ataque Pepa para atingir Neco. Luís fica furioso com a ideia. Bina e Zé explicam para a espanhola que não podem ser seus padrinhos. Zé diz a Justino que algumas pessoas estão pensando em impedir Pepa de se casar de noiva. O coronel vai até a casa de Boanerges. Justino avisa que vai se vingar se alguém tentar atrapalhar seu casamento. Luís desconfia que Macário tenha feito algo para impedir a união de Justino e Pepa, mas ele garante que não.

O carro que iria levar a espanhola para a igreja enguiça no meio do caminho. Macário se diverte ao ver Justino esperando por Pepa. Ela, desesperada, decide tentar chegar a pé na igreja. Boanerges pergunta a Macário se ele tem algo a ver com o atraso de Pepa. A espanhola vê o carro que ia levá-la passando na estrada e toma o volante do motorista. Generosa descobre que foi Felício quem pegou sua santinha e ele decide devolvê-la. Tina diz a Tomé que Felício pegou a santa porque quer vê-los juntos. O peão garante que isso vai acontecer em breve. Macário se espanta ao ver Pepa no carro e Boanerges percebe que ele tinha tramado algo.

Justino está prestes a desistir de casar quando Pepa aparece na igreja. Neco conduz a espanhola até o altar. Justino faz com que o motorista confesse que fingiu que o carro estava quebrado a mando de Macário. Tobias avisa Tomé que o coronel vai querer se vingar de Macário. Belinha ouve Neco falando mal de seu pai e fica furiosa. Boanerges diz a Emerenciana que vai ter que ficar ao lado de Macário se Justino quiser briga.

