Em quais capitais 24 de junho é feriado? Veja onde o Dia de São João é comemorado com folga

Embora o Dia de São João, celebrado em 24 de junho, não esteja entre os feriados ou pontos facultativos reconhecidos pelo Governo Federal em 2025, em algumas cidades, a data de homenagem ao santo é dia de descanso. A decisão é possível porque estados e municípios têm autonomia para declarar feriados locais, desde que isso esteja previsto em lei.

Neste ano, ao menos cinco capitais do Nordeste decretaram feriado municipal no Dia de São João, tradicionalmente associado às festas juninas: Aracaju (SE); João Pessoa (PB); Maceió (AL); Recife (PE) e Salvador (BA).

Além dessas capitais, cidades que tradicionalmente são símbolo das festividades juninas também vão parar no dia 24 de junho. É o caso de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB), que realizam duas das maiores festas juninas do Brasil, e de Niterói (RJ) e Barueri (SP), onde São João é considerado padroeiro e, por isso, a data é feriado municipal.

No estado de Alagoas, o 24 de junho é feriado estadual, ou seja, vale para todos os 102 municípios alagoanos.

Quem foi São João?

São João Batista é uma figura importante do cristianismo. Primo de Jesus Cristo, ele é lembrado por anunciar a vinda do Messias e por batizar Jesus nas águas do rio Jordão. Suas mensagens, centradas no arrependimento e na transformação de vida, são marcantes na tradição católica.

A celebração da vida e do legado de São João deu origem às festas juninas, que unem elementos religiosos e manifestações populares, como quadrilhas, balões, bandeirinhas, fogueiras e comidas típicas. Essas festividades são especialmente fortes no Nordeste e representam uma das expressões culturais mais ricas do Brasil.