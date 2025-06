Veja o que se sabe sobre queda de balão que deixou oito mortos em Santa Catarina

O voo do balão que caiu neste sábado (21) e deixou oito pessoas mortas na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, durou apenas quatro minutos. Logo após a estrutura subir, o fogo começou.

Das oito vítimas, quatro se jogaram do balão durante a queda. Outros quatro morreram carbonizados. O balão tinha 21 ocupantes - 13 pessoas sobreviveram.

O balão tinha capacidade de carregar 27 pessoas ou cerca de 2.870 quilogramas. O passeio era operado pela empresa Sobrevoar, que funcionava desde setembro de 2024, segundo reportado pelo g1.

A empresa afirmou que o piloto, um dos sobreviventes, seguiu os procedimentos indicados para salvar todos a bordo.

"Infelizmente, mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso Piloto, cujo mesmo possui amplo experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam à bordo do balão, sofremos com a dor causada por essa tragédia", disse a Sobrevoar em nota.

Segundo a polícia, o piloto pediu para que os passageiros pulassem do balão no momento em que a estrutura ficou próxima ao solo.

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann e Leise Herrmann Parizotto (mãe e filha)

Janaina Moreira Soares da Rocha e Everaldo da Rocha (casados)

Fabio Luiz Izycki e Juliane Jacinta Sawicki (casados)

Andrei Gabriel de Melo

COMO FOI A QUEDA

O balão iniciou o passeio por volta de 7h em Praia Grande. Poucos minutos após a subida, o balão pegou fogo e começou a descer.

Próximo ao solo, 13 ocupantes, incluindo o piloto, pularam da estrutura. Antes que as outras oito saíssem também, a aeronave voltou a subir de repente.

Quatro pessoas morreram ao saltar de cerca de 45 metros. Os outros quatro morreram de ferimentos causados pelo fogo.

Vídeos publicados nas redes sociais por testemunhas do acidente mostram o momento em que alguns passageiros saltam do balão, antes de ele despencar em chamas.

O local em que o balão caiu, próximo a um posto de saúde em uma área rural de Praia Grande, foi periciado.

MAÇARICO PODE TER SIDO CAUSA DO ACIDENTE

O piloto do balão informou à polícia que um maçarico pode ter sido a causa do incêndio que provou a queda do balão.

O elemento estava dentro do cesto. Não se sabe se o maçarico ficou aceso ou teve uma chama espontânea. A ocorrência ainda está sendo investigada.

Além disso, o piloto informou à polícia que o extintor que estava dentro do cesto do balão não funcionou.

PASSEIO DE R$ 500

O passeio de balão oferecido pela empresa tem duração de aproximadamente 45 minutos, podendo alcançar até mil metros de altura. Para participar, cada passageiro precisa pagar o valor de R$ 550 pelo voo.

A experiência começa às 5h30, com a chegada ao hangar da empresa, onde os participantes recebem orientações sobre o passeio e os equipamentos de segurança. No local, é servido um café da manhã antes da saída.

O município catarinense de Praia Grande é reconhecido pela prática do balonismo, com os voos de balão sendo destacados inclusive em site ligado à prefeitura.