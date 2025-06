Mãe e filha, médicos, patinador e casais: quem são os 8 mortos no acidente com balão em SC

A queda de um balão em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, neste sábado (21), deixou 8 pessoas mortas, sendo quatro mulheres e quatro homens. Segundo a polícia, quatro vítimas morreram carbonizadas e as outras quatro na queda. Dentre os mortos, havia mãe e filha, um oftalmologista, um patinador artístico e dois médicos. Veja abaixo quem são eles.

O piloto sobreviveu, e informações preliminares colhidas pela Polícia Civil com ele indicam que o fogo começou no cesto do balão, provocado possivelmente por um maçarico. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que acompanha os desdobramentos da investigação.

Ao perceber o problema e tentar pousar, o piloto e outras 12 pessoas conseguiram saltar do balão, mas as oito vítimas não conseguiram sair a tempo e, com a perda de peso, o veículo voltou a subir rapidamente enquanto o fogo se expandia.

Quem são as vítimas

Leandro Luzzi era um patinador artístico e também dava aulas de patinação em Brusque, cidade no Vale do Itajaí (SC). Ele era diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística, que divulgou uma nota de pesar, descrevendo-o como um profissional dedicado, apaixonado pelo que fazia e um verdadeiro exemplo para atletas, colegas e toda a comunidade de patinação.

Legenda: Leandro Luzzi Foto: Reprodução rede sociais

Leane Elizabeth Herrmann morava em Blumenau, no Vale do Itajaí e estava no passeio de balão acompanhada das filhas Leise Herrmann Parizotto, médica que também morreu no acidente - e Leciane Herrmann Parizotto, que também estava no balão, mas sobreviveu. A médica Leise Herrmann era servidora pública em Blumenau.

Legenda: Leise Herrmann Parizotto Foto: Reprodução redes sociais

Legenda: Leane Elizabeth Herrmann Foto: Reprodução redes sociais

Entre as vítimas também estão o casal Janaina Moreira Soares da Rocha e Everaldo da Rocha. Ambos eram de Joinville, no Norte de Santa Catarina, e estavam a passeio na cidade de Praia Grande. A paróquia de São João Batista, frequentada pelo casal em Joinville, manifestou profundo pesar pela perda.

Legenda: Everaldo da Rocha e Janaina Moreira Soares da Rocha Foto: Reprodução redes sociais

Outro casal morto na tragédia foi Fabio Luiz Izycki - de origem gaúcha e primo de 2º grau do prefeito de Barão de Cotegipe (RS) - e Juliane Jacinta Sawicki, engenheira agrônoma. Fábio atuava em uma agência do Banco do Brasil, e ela era sócia de uma empresa de assessoria rural na área, desenvolvendo projetos agrícolas e ambientais.

Legenda: Fabio Luiz Izycki e Juliane Jacinta Sawicki Foto: Reprodução redes sociais

O oftalmologista Andrei Gabriel de Melo também morreu no acidente. Ele prestava serviços na cidade de Fraiburgo, localizada no Meio-Oeste catarinense. Sua morte gerou comoção na cidade, e a prefeitura de Fraiburgo divulgou uma nota lamentando o ocorrido e manifestando solidariedade à sua familiar, Andréa Melo, servidora do município.

A clínica onde ele trabalhava o descreveu como “muito mais do que um profissional exemplar” e “um ser humano íntegro, gentil, atencioso e apaixonado pelo que fazia”.

Legenda: Andrei Gabriel de Melo Foto: Reprodução redes sociais

Situação dos sobreviventes

As mortes foram confirmadas pela Polícia Civil. A cidade de Praia Grande é um destino tradicional para a prática de balonismo.

Dos 13 sobreviventes, cinco feridos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, dois com queimaduras de 2º grau. O hospital disse que três mulheres e dois homens, todos com ferimentos leves, foram devidamente atendidos, medicados e já receberam alta hospitalar.

O balão era da empresa Sobrevoar, que diz em nota cumprir todas as normas estabelecidas pela Anac. Nas redes sociais a empresa destacou que não tinha registros de acidentes anteriores.