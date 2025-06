Três vítimas de acidente com balão em SC não pularam e morreram abraçadas, diz delegado

Das 21 pessoas que estavam no balão que caiu em Praia Grande, em Santa Catarina, na manhã deste sábado (21), a maioria pulou antes da queda, segundo o delegado-chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, que investiga as causas do acidente. Do total das pessoas que estavam no voo, 13 sobreviveram e 8 morreram. Na cena, classificada como “muito triste” pelo delegado, “três pessoas não pularam e acabaram morrendo abraçadas”, disse ele em entrevista à rádio CBN.

O delegado relatou que o piloto e outras 12 pessoas conseguiram sair do balão, mas outras pessoas, não, e, assim, “novamente o balão acaba subindo involuntariamente. A partir daí, quando ele está numa certa altura, algumas pessoas acabam pulando desse balão. Três pessoas não pularam e acabaram morrendo abraçadas”.

A polícia investiga se o piloto do balão teria se esquecido de apagar um maçarico usado durante o voo. Em nota, a empresa responsável pelo passeio defende que o piloto era experiente e adotou as medidas necessárias.

Veja também País Balão faz pouso de emergência em cidade no interior de São Paulo País Sangue em carro é de empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos

Praia Grande fica no extremo sul de Santa Catarina, no limite com o município de Torres, no Rio Grande do Sul e é uma região conhecida pela prática do balonismo, geralmente no início da manhã.

Nas imagens que circulam do acidente nas redes sociais é possível ver balão de ar quente no céu, com fumaça saindo da parte superior. No céu claro, o balão aparentemente está em uma posição elevada. Este é o segundo acidente de balão no Brasil em uma semana. No último domingo (15), uma passageira morreu no interior de São Paulo.

Veja lista de passageiros divulgada pela Polícia:

Vítimas mortas

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Everaldo da Rocha

Janaina Moreira Soares da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Juliane Jacinta Sawicki

Andrei Gabriel de Melo

Sobreviventes

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Leciane Herrmann Parizotto

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Marcel Cunha Batista

Claudia Abreu

Rodrigo de Abreu

Victor Hugo Mondini Correa

Laís Campos Paes

Tassiane Francine Alvarenga

Sabrina Patrício de Souza

Fernando da Silva Veronezi

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha

Investigação em andamento

Segundo o delegado, a investigação sobre as causas do acidente já está em andamento e, de acordo com ele, havia muito vento em Praia Grande, no momento do voo.

"A Polícia Científica está no local para perícias. Estamos ouvindo as vítimas. Hoje, aqui no sul de Santa Catarina, e, desde ontem, há uma instabilidade de tempo muito grande. Havia muito vento, houve vento pela manhã em Praia Grande, então isso pode ter colaborado", disse.

Ele também explicou que a Polícia irá ouvir as pessoas, verificar se há a responsabilização por parte do piloto e da empresa.

Em nota, a empresa Sobrevoar, responsável pela operação do balão, afirmou que cumpre com “todas as normas estabelecidas pela Anac, destacando que não tínhamos registros de acidentes anteriores”.

Segundo a empresa, o acidente ocorreu “mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso piloto, que possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam a bordo do balão”.