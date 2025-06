Maçarico pode ter causado incêndio em balão que deixou oito mortos em SC, diz polícia

Um maçarico pode ter sido a causa do incêndio que provocou a queda de um balão, na manhã deste sábado (21), deixando oito mortos e 13 feridos. O caso foi registrado no município de Praia Grande, em Santa Catarina.

Conforme o g1, o piloto do balão, que sobreviveu à queda, revelou à Polícia Civil que o maçarico dentro do cesto teria gerado uma chama espontânea.

"Esse maçarico estava dentro do cesto. Ele [piloto] não soube precisar se ficou aceso, se ele acabou tendo uma chama espontânea, mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que acabou pegando fogo e pegando fogo no cesto. Esse é o relato do próprio piloto", detalhou o delegado Tiago Luiz Lemos.

Veja também País Balão pega fogo durante voo e cai em Santa Catarina; oito mortes foram confirmadas País Três vítimas de acidente com balão em SC não pularam e morreram abraçadas, diz delegado

A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil. Ainda segundo a corporação, o balão conseguiu descer próximo ao chão durante a emergência. Algumas pessoas conseguiram pular, mas a aeronave subiu novamente e caiu com os passageiros que permaneceram a bordo.

Entenda o caso

O acidente foi registrado por volta das 9h30 deste sábado, quando um balão pegou fogo em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. A maioria dos passageiros conseguiu sair a tempo quando estavam próximos do solo.

No entanto, com a redução do peso, a estrutura subiu novamente em chamas, levando as pessoas que ainda estavam no cesto. Logo em seguida, o balão despencou. Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que o cesto atinge o solo.

Ao todo, oito pessoas morreram. Quatro foram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram ao saltar do balão ainda em grande altitude. Treze passageiros sobreviveram.