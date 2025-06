Ney Matogrosso elogia performance feita por estudante em Salvador

O artista Ney Matogrosso, de 83 anos, elogiou publicamente a performance feita por jovem estudante de Salvador, que dançou a música "Homem com H" durante uma festa junina. O artista Yago Savalla, de 16 anos, se apresentou no último sábado (14), mas a gravação viralizou na segunda-feira (16).

Em meio à repercussão do caso, a dança acabou chamando a atenção do artista, que escreveu: "O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim criou a sua própria performance! Parabéns".

Além disso, o cantor ainda compartilhou os vídeos da dança nos stories do Instagram.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Yago revelou que não temeu preconceitos ao escolher representar Ney Matogrosso. Ele também afirmou ter ido ao cinema para assistir à cinebiografia do artista — que chegou na Netflix, nesta terça-feira (17) — buscando se inspirar.

Espetáculo viralizou nas redes sociais

Yago dançou a música "Homem com H" em apresentação no Liceu Salesiano do Salvador, na Bahia. Após postar o vídeo no TikTok, logo atingiu um milhão de visualizações em menos de um dia. No começo da tarde desta terça-feira (17), o vídeo já registra mais de 2,9 milhões de visualizações, repercutindo em redes sociais como Instagram e X.

A proposta era fazer uma apresentação sobre as décadas de 1970 e 1980, para um projeto interdisciplinar de Humanas e Linguagens do Ensino Médio de sua escola.

Para ele, essa repercussão foi algo inesperado e único. "Me sinto feliz e ainda processando os acontecimentos, nunca imaginaria que isso um dia iria acontecer. Eu já faço isso há tanto tempo e agora finalmente todo o esforço valeu a pena", afirmou, na segunda (16).