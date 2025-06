Homem com H: Jovem viraliza ao homenagear Ney Matogrosso em apresentação de São João na escola

Um jovem estudante viralizou após performar a música "Homem com H", de Ney Matogrosso, em uma apresentação de São João no Colégio Salesiano do Salvador, na Bahia. No último sábado (14), o artista Yago Savalla, de 16 anos, decidiu incorporar o icônico músico brasileiro, impressionando o público com os movimentos precisos e similares aos de Ney.

Com mais de 1,4 milhão de visualizações no TikTok, o vídeo logo repercutiu em outras redes sociais, como Instagram e X, sendo compartilhado pelo próprio Ney Matogrosso. A proposta era fazer uma apresentação sobre as décadas de 1970 e 1980, para um projeto interdisciplinar de Humanas e Linguagens do Ensino Médio de sua escola.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Yago revelou que os colegas apresentaram a ideia e ele logo aceitou, sem temer qualquer tipo de preconceito.

"Isso não me afetou, porque diferente dessa classe conservadora que temos no nosso país, eu sei diferenciar o que é arte e eu posso dizer, com toda a certeza, o que fiz é arte", afirmou o jovem, que cursa o 2º ano do Ensino Médio.

Apesar do leve nervosismo antes de entrar em cena, Yago se concentrou para entrar no personagem. Segundo o jovem, foram meses de pesquisa: escutou músicas, viu antigos vídeos, estudou os movimentos dele e a forma como se comportava em palco. Em meio a tudo isso, teve até algumas idas às salas de cinema para assistir a cinebiografia de Ney Matogrosso.

"Eu tive mais certeza nessa escolha logo após ver o filme. Foi quando eu entendi a potência que ele tem, entendi a possibilidade de se elevar ao máximo e quebrar vários tabus impostos pela sociedade". Yago Savalla Artista

Yago classificou essa apresentação como a mais intensa de sua vida, apesar de fazer cover de Michael Jackson há 13 anos, e já ter dado vida a Chicó, em uma releitura da peça "O Auto da Compadecida", em 2024. Dessa vez, houve um desejo de sair de sua zona de conforto.

Vida dedicada para arte

Para ele, essa repercussão foi algo inesperado e único. Ele, que pretende seguir a carreira artística, compartilhou que sua mãe foi dançarina nos anos 1990, enquanto o avô é cantor e compositor. A arte corre no sangue de sua família e Yago, a seu próprio modo, deseja cursar Cinema para seguir o caminho cuidadosamente aberto por duas gerações.

"Me sinto feliz e ainda processando os acontecimentos, nunca imaginaria que isso um dia iria acontecer. Eu já faço isso há tanto tempo e agora finalmente todo o esforço valeu a pena. Todas as apresentações dançando Michael Jackson, todas as peças teatrais. Tudo finalmente valeu a pena", disse.

Por fim, ainda deixou um recado para Ney Matogrosso: "Obrigado por existir e por manter um legado na arte nacional que inspira não só a mim, mas com certeza jovens artistas de todo o Brasil".

Repercussão nas redes sociais

No Instagram, o vídeo chegou a receber a curtida de Fernanda Torres. Uma internauta compartilhou a emoção ao assistir à performance de Yago: "Eu tenho perdido a esperança nas novas gerações, infelizmente. Mas vendo essa apresentação eu até chorei de emoção em ver tanta criatividade, talento e energia positiva! Ainda há esperança."

Já outros escreveram: "Merece ser convidado para desfilar na imperatriz no carnaval em homenagem a Ney" e "O garoto foi simplesmente sensacional, um cara para se investir no meio artístico, pois ele é muito bom".

Para muitos usuários, só seria possível melhorar com a presença do próprio Ney. E Yago, que segue acompanhando tudo, afirma que são por coisas assim — reconhecimentos inesperados, mas bem-vindos — que sente cada vez mais desejo de seguir na arte.