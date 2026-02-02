Prêmio Esporte Ceará homenageia destaques da temporada em evento nesta quarta (4)

Os destaques do esporte cearense na última temporada serão homenageados no 2º Prêmio Esporte Ceará. A cerimônia vai ocorrer na quarta-feira (4), a partir das 19h (de Brasília), no Teatro RioMar Fortaleza. Mais de 40 modalidades e diversos profissionais e atletas estão envolvidas no evento, que é considerado o "Oscar do Esporte Cearense".

Dessa vez, a segunda etapa do evento vai premiar o destaque geral de cada categoria. São as seguintes: atleta (masculino e feminino), paratleta (masculino e feminino), técnico e gestor esportivo. As três federações esportivas, integrantes do Progesp, com melhor desempenho em gestão e governança, serão agraciadas com o o Prêmio Desempenho Organizacional. A premiação também vai homenagear o Melhor Comunicador (a) Esportivo do Ano, nova categoria, como forma de reconhecer a importância destes profissionais em meio do esporte cearense.

“A cerimônia encerra um ciclo iniciado com a valorização das federações e culmina no reconhecimento dos nomes que mais se destacaram no esporte cearense em 2025. Ao unir atletas, técnicos, gestores e comunicadores esportivos em um mesmo palco, o Prêmio Esporte Ceará reafirma seu papel como a maior celebração do esporte no estado”, afirmou o professor Kléber Ribeiro, coordenador geral do Progesp e um dos idealizadores do Prêmio Esporte Ceará.

Mérito Desportivo do Ceará

Também será entregue a Medalha do Mérito Desportivo, honraria concedida pelo Governo do Ceará, a cinco personalidades. A escolha é feita pelo Conselho do Desporto do Estado do Ceará (CDEC). Entre os homenageados estão Mauro Carméio, chefe da delegação de futsal masculino e feminino de futsal e também de beach soccer masculino que foram campeões mundiais, e Thiago Monteiro, cearense campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em 2025, como técnico do atleta Hugo Calderano.

Primeira etapa

A primeira etapa ocorreu em dezembro, no CFO. O “Prêmio Destaques Esportivos do Ano das Federações” premiou atletas, paratletas e treinadores indicados por 44 federações de esporte do estado, de modalidades como vôlei, atletismo, ginástica, futsal, automobilismo, tiro esportivo, karatê-do tradicional, rugby e capoeira.

O Prêmio Esporte Ceará é uma ação desenvolvida pelo Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp), pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Fortaleza, pela Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), pelo Centro de Formação Olímpica (CFO), pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) e pelo Conselho do Desporto do Estado do Ceará (CDEC), com patrocínio da Enel Brasil, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ceará.