Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prêmio Esporte Ceará homenageia destaques da temporada em evento nesta quarta (4)

Premiação destaca talentos, gestores e personalidades que impulsionaram o esporte cearense em 2025

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: A segunda edição do Prêmio Esporte Ceará será realizada nesta quarta-feira.
Foto: Divulgação/Progesp

Os destaques do esporte cearense na última temporada serão homenageados no 2º Prêmio Esporte Ceará. A cerimônia vai ocorrer na quarta-feira (4), a partir das 19h (de Brasília), no Teatro RioMar Fortaleza. Mais de 40 modalidades e diversos profissionais e atletas estão envolvidas no evento, que é considerado o "Oscar do Esporte Cearense".

Dessa vez, a segunda etapa do evento vai premiar o destaque geral de cada categoria. São as seguintes: atleta (masculino e feminino), paratleta (masculino e feminino), técnico e gestor esportivo. As três federações esportivas, integrantes do Progesp, com melhor desempenho em gestão e governança, serão agraciadas com o o Prêmio Desempenho Organizacional. A premiação também vai homenagear o Melhor Comunicador (a) Esportivo do Ano, nova categoria, como forma de reconhecer a importância destes profissionais em meio do esporte cearense.

“A cerimônia encerra um ciclo iniciado com a valorização das federações e culmina no reconhecimento dos nomes que mais se destacaram no esporte cearense em 2025. Ao unir atletas, técnicos, gestores e comunicadores esportivos em um mesmo palco, o Prêmio Esporte Ceará reafirma seu papel como a maior celebração do esporte no estado”, afirmou o professor Kléber Ribeiro, coordenador geral do Progesp e um dos idealizadores do Prêmio Esporte Ceará. 

Mérito Desportivo do Ceará

Também será entregue a Medalha do Mérito Desportivo, honraria concedida pelo Governo do Ceará, a cinco personalidades. A escolha é feita pelo Conselho do Desporto do Estado do Ceará (CDEC). Entre os homenageados estão Mauro Carméio, chefe da delegação de futsal masculino e feminino de futsal e também de beach soccer masculino que foram campeões mundiais, e Thiago Monteiro, cearense campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em 2025, como técnico do atleta Hugo Calderano.

Primeira etapa 

A primeira etapa ocorreu em dezembro, no CFO. O “Prêmio Destaques Esportivos do Ano das Federações” premiou atletas, paratletas e treinadores indicados por 44 federações de esporte do estado, de modalidades como vôlei, atletismo, ginástica, futsal, automobilismo, tiro esportivo, karatê-do tradicional, rugby e capoeira. 

O Prêmio Esporte Ceará é uma ação desenvolvida pelo Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp), pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Fortaleza, pela Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), pelo Centro de Formação Olímpica (CFO), pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) e pelo Conselho do Desporto do Estado do Ceará (CDEC), com patrocínio da Enel Brasil, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ceará.

Assuntos Relacionados
Filho de Mota, ídolo do Ceará, é contratado pelo Fortaleza

Jogada

Filho de Mota, ídolo do Ceará, é contratado pelo Fortaleza como reforço do Sub-20

Juan Dias já passou pelas categorias de base do Ceará e do Ferroviário

Redação Há 16 minutos
pessoas

Jogada

Prêmio Esporte Ceará homenageia destaques da temporada em evento nesta quarta (4)

Premiação destaca talentos, gestores e personalidades que impulsionaram o esporte cearense em 2025

Redação Há 16 minutos
Imagem da ginasta Rebeca Andrade

Jogada

Rebeca Andrade será uma das porta-bandeiras da Olimpíada de Inverno de Milão-Cortina 2026

Cerimônia está marcada para o dia 6 de fevereiro, no Estádio San Siro, em Milão (Itália).

Redação 02 de Fevereiro de 2026
Morre Milton ‘Chumbinho’ Becker, estrela do motocross brasileiro, aos 56 anos

Jogada

Morre Milton ‘Chumbinho’ Becker, estrela do motocross brasileiro, aos 56 anos

Moto pilotada por Chumbinho saiu da pista na Rodovia SC-305 e caiu em uma ribanceira ao lado de uma ponte

Daniel Farias 02 de Fevereiro de 2026
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Clássico-Rei: Ceará inicia check-in de sócios-torcedores para jogo contra o Fortaleza

Equipes se enfrentam no domingo (8) pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense

Daniel Farias 02 de Fevereiro de 2026

Jogada

Floresta x Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 02 de Fevereiro de 2026