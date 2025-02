Tirol x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário visita o Tirol neste sábado (22), às 16h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense 2025.



Como chegam as equipes



O Ferroviário chega para o confronto embalado após sua primeira vitória na Copa do Nordeste. A vitória diante do Altos no PV por 1 a 0 mantém as chances de classificação para as 2ª Fase e animou o grupo para confronto.

Em vantagem após a vitória por 2 a 1 no jogo anterior, o Ferrão joga por um empate para chegar às semifinais do Estadual para encarar o Fortaleza.

O técnico Tiago Zorro avaliou o confronto com o Tirol e ter treinado apenas na sexta-feira, já que o Ferrão enfrentou o Altos na terça-feira.

"A quarta foi para descansar, a quinta recuperar e restou a sexta-feira trabalhar um pouquinho. Não fizemos grande jogo com o Tirol, vencemos, mas conseguimos corrigir alguns aspectos que mostramos (contra o Altos). Seria importante estar o mais perto possivel deste nivel. Quero que o time se aproxime do que fizemos hoje. A equipe está evoluindo coletivamente e individualmente".

Legenda: O Ferroviário vem de vitória no meio de semana pela Copa do Nordeste Foto: KID JUNOR / SVM

Sobre a vantagem do empate, Zorro falou que a equipe jogará para vencer e terá cuidado diante de um adversário que não entrou em campo no meio de semana.

"Enfrentaremos uma equipe de qualidade, que só jogou no sábado. Mas somos o ferroviário e jogamos para vencer, respeitando o outro lado".

A principal novidade na lista de relacionados coral é o goleiro Matheus Cavichioli, de 38 anos, que foi relacionado pela primeira vez para uma partida oficial desde sua chegada.

No Tirol, que precisa vencer por dois gols de diferença para avançar, terá o retorno de Zé Augusto, que cumpriu suspensão no jogo anterior. Em contrapartida, Sidin está suspenso pelo 3º amarelo e desfalca o time da Coruja.

Prováveis Escalações

Ferroviário



João Soares, Kauê Leonardo, Jeffão, João Cubas, Wesley Junio, Gharib, Willyam Maranhão, Pablo Alves, Allanzinho, Samuel Almeida e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.



Tirol



Yago Oliveira, Zé Augusto, Igor, Diney, Tadeu, Renan, Renê, Pio, Soares, Otacílio Marcos e Siloé Técnico: Michel Lima







FICHA TÉCNICA:



Tirol x Ferroviário

Data e hora: 22/02, às 16h30 (de Brasília)

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Joanilson Scarcella

Assistente 1: RENAN AGUIAR da Costa

Assistente 2: José MORACY de SOUSA e Silva