Após vitória sobre o Tirol, Floresta mira confronto diante do Ceará

O Floresta venceu o Tirol por 2 a 0 e está na liderança do Grupo B do Campeonato Cearense. O técnico Leston Júnior falou da importância do resultado para a sequência da competição. Além disso, o treinador projetou o duelo contra o Ceará, próximo adversário.

“Por ter vencido, é um fator que aumenta a confiança e isso é importante. Porque nós temos pouquíssimo tempo para o próximo jogo. Já temos o jogo contra o Ceará, com pouco tempo de recuperação e nenhum tempo para treino", afirmou o treinador.

"Então o fato de ter vencido traz uma confiança que faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade pensando nesse jogo. Um jogo em que nós sabemos do grau de dificuldade que vamos enfrentar. Vamos enfrentar uma equipe que fez bons jogos na Taça Fares Lopes, é uma equipe sólida, que se conhece bem e que vai nos exigir bastante", completou.

Floresta e Ceará se enfrentam neste sábado (10), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Domingão. O duelo é válido pela segunda rodada do estadual. A partida será transmitida no Instagram do Jogada. Saiba mais aqui.