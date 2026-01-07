Diário do Nordeste
Floresta vence o Tirol por 2 a 0 na estreia do Campeonato Cearense

Rafinha e Celeri marcaram para o Verdão da Vila ainda no primeiro tempo

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Floresta venceu o Tirol por 2 a 0.
Foto: Baggio Rodrigues/Floresta

Tirol e Floresta se enfrentaram nesta quarta-feira (7), em duelo válido pelo Grupo B, na primeira rodada do Campeonato Cearense. Sob comando de Leston Júnior, o Verdão da Vila superou o adversário com placar de 2 a 0. Rafinha e Celeri marcaram os gols ainda no primeiro tempo. A partida ocorreu no Estádio Presidente Vargas.

No primeiro tempo, a Coruja conseguiu uma boa posse de bola (66% a 34%), mas não foi efetiva na finalização. Diferente do time visitante. Bismark recebeu a bola em cobrança de lateral, encarou a marcação e tocou a bola para a área. Rafinha completou para o fundo da rede adversária aos 18 minutos do primeiro tempo. 

O segundo gol veio aos Rafinha cruzou a bola para a área, e Celeri mergulhou para ampliar a vantagem. Dieguinho ainda chutou forte duas vezes, em busca de reduzir para o Tirol, mas Jeferson fez grande defesa e em outro lance mandou para fora. Assim, o resultado ficou em 2 a 0 na etapa inicial. 

Atrás no placar, o Tirol segurou a posse de bola e pressionou. A melhor chance veio com Rochinha, que recebeu grande passe, chutou rasteiro e mandou para fora. Por pouco a Coruja não diminuiu nos minutos iniciais. Já o Floresta administrou a vantagem e recuou para o campo de defesa, o suficiente para manter o resultado.

O próximo desafio do Verdão da Vila será diante do Ceará, no Domingão. O duelo será no sábado (10), a partir das 16h30 (de Brasília). Já o Tirol visita o Maranguape no domingo (11), no Moraisão, às 16 horas.

