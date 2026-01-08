Muros do Pici amanhecem pichados com mensagens de protesto à SAF do Fortaleza; veja vídeo

Os muros do Pici amanheceram pichados na manhã desta quinta (8). As mensagens em tom de protesto foram direcionadas à SAF do Fortaleza. As mensagens foram: “SAF de incompetentes”, “Democracia já” e “O Fortaleza não tem dono”.

Na tarde da última quarta-feira (8), o Fortaleza apresentou seu novo CEO, Pedro Martins. Em seu primeiro pronunciamento, o CEO disse que o clube não estava um 'caos' e que as coisas estavam se organizando rapidamente. O profissional explicou como têm ocorrido as ações para resolver saída e chegada de jogadores, falou da reestruturação financeira, a busca pelo novo patrocinador master e a extinção do cargo de diretor de futebol, cargo anteriormente ocupado por Sérgio Papellin.

“Tudo pensando na solução de problemas. Precisamos ganhar velocidade, ganhar processo e fazer com que o clube seja cada vez mais profissional. Então, as decisões que estão sendo tomadas, e essa de não ter a cadeira de diretor de futebol, é para que a gente consiga acelerar e ganhar cada vez mais com pessoas qualificadas no desenvolvimento do projeto esportivo do Fortaleza”, completou".

O Fortaleza estreia no Campeonato Cearense neste domingo, às 18h, contra o Ferroviário, no Presidente Vargas.