Conheça todos os elencos e treinadores do Campeonato Cearense 2026
Competição começa no dia 6 e contará 10 equipes
O Campeonato Cearense 2026 começa nesta terça-feira (6) e 10 equipes participarão do certame. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Iguatu, Floresta, Tirol, Horizonte, Maracanã, Maranguape e Quixadá.
Veja todos os elencos e treinadores das 10 equipes:
Ceará
Goleiros: Bruno Ferreira, Richard e Gustavo Martins
Zagueiros: Éder, Luiz Otávio, Marllon e Pedro Gilmar
Laterais: Eric Melo, Aloísio, Alex Silva e Rafael Ramos
Meio-campistas: Dieguinho, Lucas Lima, Matheus Araújo, João Gabriel, Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina
Atacantes: Fernandinho, Juan Alano, Lucca, Zé Neto, Giulio e Pedro Henrique
Técnico: Mozart
Fortaleza
Goleiros: Brenno, Magrão, João Ricardo, Vinicius e Helton Leite
Laterais: Diogo Barbosa, Eros Mancuso, Weverson Costa e Maílton
Zagueiros: Emanuel Brítez, Cristovam, Benevenuto, Cardona
Meio-campistas: Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Lucca Prior, Rodrigo, Matheus Pereira, Ronald, Pablo Roberto, Lucas Crispim e Pierre
Atacantes: Moisés, Allanzinho, Deyverson, Herrera, Adam Bareiro e Kayke
Técnico: Thiago Carpini
Ferroviário
Goleiros: André Luiz e Sivaldo
Zagueiros: Bruno Miranda, Felipinho, Iago, Jefão, Kayky, Leo Paraíso
Laterais: Pedrinho, Wendel, Natanael
Meio-Campistas: Lucas Black, Meneses, Ramires, Brayan, Diotti, Luan, Thalisson
Atacantes: Carlinhos, Felipe Sales, Honorato, Jefinho, Kiuan, Paulo Ricardo, Thiago Pulga
Técnico: Nuno Pereira
Floresta
Goleiros: Jeferson Souza, Giovanni Tiepo, Bruno Araujo
Zagueiros: João Victor, Eduardo Henrique, Marco Antônio, Rafael Gomes, Jullyo Emanuel
Laterais: Diego Matos, Cedric, Eliandro Carvalho, Matheus da Silva
Meio-Campistas: Nonato Lima, Danrley Ulisses, Guilherme Borges, Arilson Lima, Marcelinho, Vitinho, Matheusinho
Atacantes: João Celeri, Rafael Lima, Thailor Wesley, Daniel Troiano, Bismark e Diogo Mourão
Técnico: Leston Júnior
Tirol
Goleiros: John Wilker, Rayr
Zagueiros: Igor Ribeiro, Jairo, Lucão, Roni Lobo
Laterais: Zé Augusto, Ytalo, Dieguinho, Matheus Maranguape
Meio-Campistas: Sidney, César Sampaio, Renan DJ, Rodrigo Correia, Janeudo, Maycon
Atacantes: Madalena, Wilkson, Yuri Borges, Topetti
Técnico: Reginaldo França
Iguatu
Goleiros: Zé Rafael, Ytalo Daniel
Zagueiros: João Pedro, Dieguinho, Max Oliveira, Wagner Vidal
Laterais: Talisson Calcinha, Tafinha, Eric, Biel Potiguar
Meio-Campistas: Bruno Menezes, Wesley Smith, Caio Soares, Victor Salvador, Rogério, Cássio
Atacantes: Leandrinho, Matheus Lima, Zé Oliveira, Piauí, Tiaguinho Silva, Alison Araçoiaba, Jeffinho.
Técnico: Washington Luiz
Maracanã
Goleiros: Douglas Dias, Vinnicius e Diego Santos
Defensores: Marlon, Pedro Da Dalto, Guilha, Geilson Souza, Vinicius Oliveira, Guilherme, Valdo Paraíba, Edvaine, Willian
Meio-Campistas: Thalison, Welton Santana, Robert, Lincoln, Esquerdinha, Vitor Hugo
Atacantes: Shider, Vinícius Canindé, Júnior Goiaba e Luís Soares, João Gabriel
Técnico: Junior Cearense
Quixadá
Goleiros: Alberto, Josué, Kerven, Marcelo
Defensores: Lucas, Bonifácio, Conrado, Lê Santos, Léo Ceará, Murilo Kauê, Rafael Silva, Wilson José, Samuel, Dudu Caririaçu, Natan
Meio Campistas: Renisson, Ricardo, Dim, Gleryston, Gustavo, Rodrigo Canindé, Kauan, Paulista, Arquias
Atacantes: Juninho Quixadá, Erickin, Eduardo Ninja
Técnico: Juranilson
Horizonte
Goleiros: Agenor, Caio, Frank, Jean
Laterais: Daelson Moura, Lalin, Caio Pedro, Max Silva
Zagueiros: Cavalini, Lohan, Rafael Augusto, Ray Sapé, Tiago Bettim
Meio Campistas: Alan Calbergue, Paulinho P10, Alysson, Athyrson Oliveira, Guilherme, Lauro Max, Mateus Pereira, Ramos
Atacantes: Betinho, Henrique Santos, Ítalo, Leozinho, Palominha, Pentecoste e Willian Anicete
Técnico: Adriano Albino
Maranguape
Goleiros: Maxwell, Otávio Duarte, Matheus Maldine
Zagueiros: Jalison Fernandes, Eudes Filho, Mael, Samuel, Yarley
Laterais: Ronald, Nailton, Rian, Germano
Meio-Campistas: Da Silva, Lucas Maranguape, Luiz Hyago, Doda, Lessim, Vinicius, Wallyson
Atacantes: Luis Guilherme, Paulo Roberto, Alexandro, Felipe Hulk, Clodô, Breno Araújo, Pedrinho
Técnico: João Neto