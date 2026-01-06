Diário do Nordeste
Conheça todos os elencos e treinadores do Campeonato Cearense 2026

Competição começa no dia 6 e contará 10 equipes

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Vladimir Marques
Legenda: Fortaleza e Ceará iniciam o ano com a disputa do Campeonato Cearense
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Campeonato Cearense 2026 começa nesta terça-feira (6) e 10 equipes participarão do certame. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Iguatu, Floresta, Tirol, Horizonte, Maracanã, Maranguape e Quixadá.

Veja todos os elencos e treinadores das 10 equipes:

Ceará

Mozart no treino do Ceará
Legenda: Com dois acessos na carreira, Mozart e o departamento de futebol do Ceará adotam estratégia para Cearense 2026
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Goleiros: Bruno Ferreira, Richard e Gustavo Martins

Zagueiros: Éder, Luiz Otávio, Marllon e Pedro Gilmar

Laterais: Eric Melo, Aloísio, Alex Silva e Rafael Ramos

Meio-campistas: Dieguinho, Lucas Lima, Matheus Araújo, João Gabriel, Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina

Atacantes: Fernandinho, Juan Alano, Lucca, Zé Neto, Giulio e Pedro Henrique

Técnico: Mozart

Fortaleza

Legenda: Thiago Carpini terá contato até dezembro de 2026
Foto: Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Goleiros: Brenno, Magrão, João Ricardo, Vinicius e Helton Leite

Laterais: Diogo Barbosa, Eros Mancuso, Weverson Costa e Maílton

Zagueiros: Emanuel Brítez, Cristovam, Benevenuto, Cardona

Meio-campistas: Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Lucca Prior, Rodrigo, Matheus Pereira, Ronald, Pablo Roberto, Lucas Crispim e Pierre

Atacantes: Moisés, Allanzinho, Deyverson, Herrera, Adam Bareiro e Kayke

Técnico: Thiago Carpini

Ferroviário

Legenda: O Ferroviário chega modificado para o Campeonato Cearense 2026
Foto: @arimaiajunior

Goleiros: André Luiz e Sivaldo

Zagueiros: Bruno Miranda, Felipinho, Iago, Jefão, Kayky, Leo Paraíso

Laterais: Pedrinho, Wendel, Natanael

Meio-Campistas: Lucas Black, Meneses, Ramires, Brayan, Diotti, Luan, Thalisson

Atacantes: Carlinhos, Felipe Sales, Honorato, Jefinho, Kiuan, Paulo Ricardo, Thiago Pulga

Técnico: Nuno Pereira

Floresta

Legenda: O Floresta chega para o Estadual com o grupo modificado, mas a mesma comissão técnica
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Goleiros: Jeferson Souza, Giovanni Tiepo, Bruno Araujo

Zagueiros: João Victor, Eduardo Henrique, Marco Antônio, Rafael Gomes, Jullyo Emanuel

Laterais: Diego Matos, Cedric, Eliandro Carvalho, Matheus da Silva

Meio-Campistas: Nonato Lima, Danrley Ulisses, Guilherme Borges, Arilson Lima, Marcelinho, Vitinho, Matheusinho

Atacantes: João Celeri, Rafael Lima, Thailor Wesley, Daniel Troiano, Bismark e Diogo Mourão

Técnico: Leston Júnior

Tirol

Foto de Ciel e Édson Cariús, atacantes que disputaram a Fares Lopes pelo Tirol
Legenda: Após o vice na Taça Fares Lopes, Ciel e Édson Cariús deixaram o Tirol
Foto: Divulgação/Tirol

Goleiros: John Wilker, Rayr

Zagueiros: Igor Ribeiro, Jairo, Lucão, Roni Lobo

Laterais: Zé Augusto, Ytalo, Dieguinho, Matheus Maranguape

Meio-Campistas: Sidney, César Sampaio, Renan DJ, Rodrigo Correia, Janeudo, Maycon

Atacantes: Madalena, Wilkson, Yuri Borges, Topetti

Técnico: Reginaldo França

Iguatu

jogadores
Legenda: Jogadores do Iguatu durante treinamento para a temporada.
Foto: Divulgação/Iguatu

Goleiros: Zé Rafael, Ytalo Daniel

Zagueiros: João Pedro, Dieguinho, Max Oliveira, Wagner Vidal

Laterais: Talisson Calcinha, Tafinha, Eric, Biel Potiguar

Meio-Campistas: Bruno Menezes, Wesley Smith, Caio Soares, Victor Salvador, Rogério, Cássio

Atacantes: Leandrinho, Matheus Lima, Zé Oliveira, Piauí, Tiaguinho Silva, Alison Araçoiaba, Jeffinho.

Técnico: Washington Luiz 

Maracanã

Foto de Júnior Cearense, técnico do Maracanã
Legenda: Júnior Cearense é o técnico do Maracanã
Foto: Alysson Nunes / MEC

Goleiros: Douglas Dias, Vinnicius e Diego Santos

Defensores: Marlon, Pedro Da Dalto, Guilha, Geilson Souza, Vinicius Oliveira, Guilherme, Valdo Paraíba, Edvaine, Willian

Meio-Campistas: Thalison, Welton Santana, Robert, Lincoln, Esquerdinha, Vitor Hugo

Atacantes: Shider, Vinícius Canindé, Júnior Goiaba e Luís Soares, João Gabriel

Técnico: Junior Cearense

Quixadá

Legenda: O Quixadá volta para a elite cearense após 10 anos
Foto: @davireis.drs

Goleiros: Alberto, Josué, Kerven, Marcelo

Defensores: Lucas, Bonifácio, Conrado, Lê Santos, Léo Ceará, Murilo Kauê, Rafael Silva, Wilson José, Samuel, Dudu Caririaçu, Natan

Meio Campistas: Renisson, Ricardo, Dim, Gleryston, Gustavo, Rodrigo Canindé, Kauan, Paulista, Arquias

Atacantes: Juninho Quixadá, Erickin, Eduardo Ninja

Técnico: Juranilson

Horizonte

Legenda: O Horizonte chega para o Estadual sonhando com vaga na Série D
Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC

Goleiros: Agenor, Caio, Frank, Jean

Laterais: Daelson Moura, Lalin, Caio Pedro, Max Silva

Zagueiros: Cavalini, Lohan, Rafael Augusto, Ray Sapé, Tiago Bettim

Meio Campistas: Alan Calbergue, Paulinho P10, Alysson, Athyrson Oliveira, Guilherme, Lauro Max, Mateus Pereira, Ramos

Atacantes: Betinho, Henrique Santos, Ítalo, Leozinho, Palominha, Pentecoste e Willian Anicete

Técnico: Adriano Albino

Maranguape

Foto de jogadores do Maranguape durante treino
Legenda: Jogadores do Maranguape durante treino
Foto: Rafael Lemgruber/Maranguape

Goleiros: Maxwell, Otávio Duarte, Matheus Maldine

Zagueiros: Jalison Fernandes, Eudes Filho, Mael, Samuel, Yarley

Laterais: Ronald, Nailton, Rian, Germano

Meio-Campistas: Da Silva, Lucas Maranguape, Luiz Hyago, Doda, Lessim, Vinicius, Wallyson

Atacantes: Luis Guilherme, Paulo Roberto, Alexandro, Felipe Hulk, Clodô, Breno Araújo, Pedrinho

Técnico: João Neto

