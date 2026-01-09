Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Responsabilidade gigantesca', afirma técnico do Sub-20 do Ceará antes da estreia no Cearense

Equipe enfrenta o Floresta no sábado, no Domingão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Alison Henry, técnico do Sub-20 do Ceará.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará vai estrear no Campeonato Cearense com o time Sub-20. O grupo, que é liderado por Alison Henry, vai enfrentar o Floresta no primeiro desafio da competição. O técnico falou do compromisso de disputar o certame e de como será a oportunidade.

“A responsabilidade é gigantesca, pois é uma competição profissional. Teremos essa oportunidade, algo planeado há algum tempo, como já foi colocado aqui. As conversas são diárias, sempre no intuito de entender qual o nível de atletas nós temos nas categorias de base do clube, para que possamos, nessas oportunidades, colocá-los nesses desafios”, afirmou o treinador.

“Não somente eu, como todos eles sabemos o desafio gigante que é enfrentar a equipa do Floresta num jogo profissional, num campeonato em que o Ceará é um dos candidatos ao título. Entendemos que esse desafio vai enriquecer todos nós, tanto a mim, como treinador do Sub-20, como os atletas que estão nessa empreitada junto comigo, para que possamos, se Deus quiser, buscar os primeiros pontos do Ceará na competição”, completou.

jogador
Legenda: Uchella, zagueiro e capitão do Ceará Sub-20.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Capitão da equipe, o zagueiro Uchella falou da oportunidade de entrar em campo vestindo a camisa alvinegra numa competição profissional.

“A gente fica muito feliz com essa oportunidade. Sabemos da grandeza e do desafio que vai ser. Claro que, no ano passado, a gente venceu desafios a nível profissional, mas acho que, desta vez, é a nossa estreia de verdade”, afirmou o defensor.

“Então, a gente vai sentir um friozinho na barriga. Mas, quando o juiz apita, tudo isso passa. A gente vai buscar fazer um grande jogo. A vontade é a maior possível. É o sonho de qualquer menino estrear com a camisa do Ceará, com uma torcida gigantesca. A gente vai dar o nosso máximo”, completou.

A estreia da equipe alvinegra na competição será no sábado (10), a partir das 16h30 (de Brasília). O duelo contra o Floresta vai ocorrer no Estádio Domingão. No domingo, o Sub-20 viaja para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Veja também

teaser image
Jogada

Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sair

teaser image
Jogada

Caras novas: veja provável time do Ceará contra o Floresta para estreia no Cearense

teaser image
Jogada

Jogada tem transmissão inédita com Floresta x Ceará no Instagram ao vivo e com imagens, neste sábado

Assuntos Relacionados
técnico

Jogada

'Responsabilidade gigantesca', afirma técnico do Sub-20 do Ceará antes da estreia no Cearense

Equipe enfrenta o Floresta no sábado, no Domingão

Redação Há 30 minutos

Jogada

Apresentado, Juan Alano será o camisa 10 do Ceará: 'Feliz com a responsabilidade e confiança'

Meia-atacante foi apresentado nesta sexta-feira (9)

Vladimir Marques Há 39 minutos
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bol

Jogada

Sistema Verdes Mares estreia futebol em 2026 com Cearense ao vivo na TV, rádio e redes sociais

Floresta x Ceará no Instagram do Jogada e Verdinha; Ferroviário x Fortaleza na TV Verdes Mares e Verdinha são os primeiros jogos

Redação Há 47 minutos
Marcelo Paz na apresentação com executivo de futebol no Corinthians

Jogada

Marcelo Paz cita perfil de jogadores e influências políticas como erros da sua gestão no Fortaleza

Paz foi apresentado nesta sexta-feira (9) no Corinthians como executivo de futebol

Fernanda Alves Há 51 minutos
Jogada tem transmissão inédita com Floresta x Ceará no Instagram ao vivo e com imagens

Jogada

Jogada tem transmissão inédita com Floresta x Ceará no Instagram ao vivo e com imagens, neste sábado

Partida marca a estreia do Ceará na temporada 2026, em jogo do Campeonato Cearense

Redação Há 1 hora
Foto de jogadores de Al-Ittihad e Al-Hilal, que se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 1 hora