'Responsabilidade gigantesca', afirma técnico do Sub-20 do Ceará antes da estreia no Cearense

O Ceará vai estrear no Campeonato Cearense com o time Sub-20. O grupo, que é liderado por Alison Henry, vai enfrentar o Floresta no primeiro desafio da competição. O técnico falou do compromisso de disputar o certame e de como será a oportunidade.

“A responsabilidade é gigantesca, pois é uma competição profissional. Teremos essa oportunidade, algo planeado há algum tempo, como já foi colocado aqui. As conversas são diárias, sempre no intuito de entender qual o nível de atletas nós temos nas categorias de base do clube, para que possamos, nessas oportunidades, colocá-los nesses desafios”, afirmou o treinador.

“Não somente eu, como todos eles sabemos o desafio gigante que é enfrentar a equipa do Floresta num jogo profissional, num campeonato em que o Ceará é um dos candidatos ao título. Entendemos que esse desafio vai enriquecer todos nós, tanto a mim, como treinador do Sub-20, como os atletas que estão nessa empreitada junto comigo, para que possamos, se Deus quiser, buscar os primeiros pontos do Ceará na competição”, completou.

Legenda: Uchella, zagueiro e capitão do Ceará Sub-20. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Capitão da equipe, o zagueiro Uchella falou da oportunidade de entrar em campo vestindo a camisa alvinegra numa competição profissional.

“A gente fica muito feliz com essa oportunidade. Sabemos da grandeza e do desafio que vai ser. Claro que, no ano passado, a gente venceu desafios a nível profissional, mas acho que, desta vez, é a nossa estreia de verdade”, afirmou o defensor.

“Então, a gente vai sentir um friozinho na barriga. Mas, quando o juiz apita, tudo isso passa. A gente vai buscar fazer um grande jogo. A vontade é a maior possível. É o sonho de qualquer menino estrear com a camisa do Ceará, com uma torcida gigantesca. A gente vai dar o nosso máximo”, completou.

A estreia da equipe alvinegra na competição será no sábado (10), a partir das 16h30 (de Brasília). O duelo contra o Floresta vai ocorrer no Estádio Domingão. No domingo, o Sub-20 viaja para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.