Jogada tem transmissão inédita com Floresta x Ceará no Instagram ao vivo e com imagens, neste sábado

O Sistema Verdes Mares vai estrear uma transmissão inédita nesta edição de 2026 do Campeonato Cearense. O jogo Floresta x Ceará, será exibido integralmente no Instagram, através do perfil Jogada (veja e já siga).

Neste sábado, com transmissão iniciando às 15h50 e bola rolando às 16h30, o Ceará enfrenta o Floresta, fora de casa, no Estádio Domingão, em Horizonte. E pela primeira vez, uma partida inteira será transmitida ao vivo no Instagram. Brenno Rebouças narra e Daniel Farias comenta em um estilo diferente de acompanhar um jogo de futebol.

Vozão com time diferente

O Ceará vai a campo com time formado apenas por atletas do sub-20. Sob comando de Alison Henry, que treina a equipe na Cidade Vozão, em Itaitinga, o Vozão não vai ter atletas de Mozart entre os relacionados.

O provável Ceará para estrear contra o Floresta: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Boateng e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Giulio e Gabriel Amaral.