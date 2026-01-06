Campeonato Cearense, mais de cem anos de emoção

Não sei onde aconteceu o primeiro jogo. O cenário, por minhas conclusões, deve ter sido o Campo do Prado. Qual foi o jogo? Os uniformes da época? As chuteiras. A bola de pito. Gramado, areia ou barro batido? Mas, acima desses detalhes, o ideal. O início de tudo.

Era o princípio. E por ele todas as coisas foram feitas. Assim nasceu o futebol cearense, cheio de graça e de verdade. Não alcancei o Stadium Sport Cearense, popularmente conhecido como Campo do Prado. Ficava onde hoje está o IFCE, vizinho ao atual PV que, claro, ainda não existia.

Acompanho o futebol cearense desde1956, quando fui ao PV pela primeira vez. Estadinho com arquibancadas e alambrados de madeira. Só uma pequena parte de concreto, onde ficavam duas cabines de rádio. Depois houve reformas significativas. Foi palco dos mais importantes jogos do futebol cearense até 1973.

Hoje, terá início mais um Campeonato Cearense. Certamente, sem o romantismo dos primeiros tempos, mas traz a história de tantos idealistas, apaixonados desportistas, heróis anônimos, que foram a base, o alicerce de tudo.

Estreia

Hoje, às 19 horas, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, o Maracanã recebe o Ferroviário. É difícil opinar sobre os elencos, pois estão em formação. Os times estão vindo do recesso. O Maracanã tem tido boas participações no “estadual”. O Ferroviário é uma tradição de 92 anos, com nove títulos de campeão cearense.

Favoritos

Embora rebaixados para a Série B nacional, Ceará e Fortaleza são os favoritos ao título de campeão cearense. O Ferroviário pode surpreender. Nunca um time do interior conseguiu um título de campeão estadual, exceto o Icasa, campeão em 1992, mas junto com Ceará, Fortaleza e Tiradentes, por decisão administrativa. Tapetão.

Em campo

O time do interior que mais esteve perto de conquistar, em campo, o título de campeão estadual foi o Icasa. Em cinco oportunidades, o Verdão chegou à decisão do certame: 1993, 1995, 2005, 2007 e 2008. Os demais times do interior que chegaram à decisão foram: Juazeiro, 1999; Guarani de Juazeiro, 2011; Guarany de Sobral, 2013.

Tabu

Foram oito decisões com a presença de times do interior. Todos foram vice-campeões. Nenhum conseguiu o título. É um tabu que dificilmente será quebrado, já pela diferença de estrutura. Agora, o futebol do interior tem apenas dois representantes: Quixadá e Iguatu. Pode acontecer uma surpresa? Pode. Em futebol tudo é possível.

Artilheiros

O maior artilheiro da história do Campeonato Cearense, em uma única edição, é Sandro Preigschadt (Sandro Gaúcho) que marcou 39 gols em 44 jogos, em 1997. Sandro atuava pelo Fortaleza. O segundo maior artilheiro em uma única temporada é Marciano, que marcou 34 gols em 1976. Marciano jogava no Fortaleza.