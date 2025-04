Fase de Grupos da Libertadores começa na terça-feira; veja todos os grupos, análise e palpites

A Fase de Grupos da Libertadores começa nesta terça-feira (1). São 32 clubes, divididos em 8 grupos (A-H), com 7 brasileiros na disputa: Fortaleza, Botafogo (atual campeão), Flamengo, São Paulo, Internacional, Bahia e Palmeiras.

O Tricolor de Aço estreia nesta terça-feira contra o Racing, da Argentina, no Castelão, às 21h30.

O Leão está no Grupo E, e enfrenta, além do time argentino, Colo Colo, do Chile, e Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Os dois primeiros avançam para as Oitavas de Final e o 3º colocado irá para os playoffs da Sul-Americana.

A 1º Fase vai até o dia 29 de maio, com a 6ª rodada.

Veja a análise dos Grupos

Grupo A:

Legenda: O Botafogo é o atual campeão e favorito do Grupo A da Libertadores Foto: Divulgação / Conmebol

O Botafogo é favorito ao primeiro lugar do Grupo. O time carioca é o atual campeão, com uma campanha histórica em 2024, mas perdeu seus principais destaques: o técnico Arthur Jorge, e os atacantes Almada e Luiz Henrique.

Depois de um inicio de ano ruim, e 50 dias sem treinador, Rafael Paiva foi contratado, trabalhou um mês até a estreia da Série A e o time agradou, jogando muito bem contra o Palmeiras.

Legenda: Atual campeão, o Botafogo chega reformulado, mas mostrou grande futebol na estreia na Série A e chega forte para a Libertadores Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Estudiantes é a 2ª força do Grupo e tem um time competitivo. Os 'Pincharratas', do técnico Eduardo Domínguez, é um dos times mais competitivos do futebol argentino. Está em 5º do Grupo A do Apertura, mas em queda de rendimento nas últimas rodadas.

O time possui um meio-campo muito talentoso, com Ascacibar, Palacios, Burgos e Gabriel Neves (ex-São Paulo). No ataque, a equipe aposta em Alario, recém contratado do Internacional.

O Universidade de Chile tem tradição, mas não deve ser páreo ao dois favoritos. Deve ficar com a vaga na Sul-Americana. O Carabobo, da Venezuela, é muito fraco e fará figuração.

Palpites: Botafogo (passa em 1º), Estudiantes (passa em 2º), Universidad de Chile (fica em 3º e vai pra Sul-Americana), Carabobo (4º).

Grupo B

Legenda: O River é favorito no grupo B, mas os times equatorianos são competitivos Foto: Divulgação / Conmebol

Em um dos grupos sem brasileiros, o favorito é o River Plate. Ainda que a equipe de Marcelo Gallardo não apresente ainda o futebol esperado para o elenco que tem, os Millonarios são uma potência do continente.

A equipe tem um sistema defensivo confiável, sólido, com Armani, Pezzella, Montiel e Quarta, mas do meio pra frente ainda não engrenou.

A equipe está na 3ª colocação do Grupo B do Apertura com 20 pontos, 4 atrás do líder Independiente.

Legenda: O River Plate tem um grande elenco, mas ainda não engrenou após o retorno de Marcelo Gallardo Foto: Divulgação / River Plate

Os equatorianos Barcelona e Del Valle podem causar problemas ao River Plate, mas deve lutar pela 2ª vaga no Grupo.

O Barcelona de Guaiquil é um time competitivo e mostrou isso na Pré-Libertadores contra o Corinthians, vencendo de 3 a 0 jogando no Monumental de Guaiaquil. Em casa, é muito forte e ofensivo, com Rivero na referência, sendo auxiliado por Valiente, Corozo e Oyola.

O Del Valle não faz um bom início de Campeonato Equatoriano, mas tem um estilo de futebol ofensivo, que sempre dá trabalho na Libertadores. O time do técnico espanhol Javier Rabanal, ainda não rendeu o esperado, mas tem bons valores na frente, como Jeison Medina e Patrik Mercado.

O Universitário, do Peru, fará só figuração, e deve ficar na última colocação do Grupo.

Palpites: River Plate (passa em 1º), Barcelona (passa em 2º), Del Valle (fica em 3º e vai pra Sul-Americana) e Universitário (4º).

Grupo C:

Legenda: O Flamengo é um dos favoritos ao título da Libertadores e tem grupo acessível Foto: Divulgação / Conmebol

O Flamengo é um dos favoritos ao título da Libertadores e deve liderar o Grupo C. O time de Filipe Luis é muito talentoso, joga um futebol ofensivo e tem muitas peças de reposição.

Com nomes como Erick Pulgar, De La Cruz, Luis Araújo, Gérson, Bruno Henrique e Arrascaeta, o Fla chega muito forte e ficará mais ainda quando o centroavante Pedro voltar, em abril.

O Fla deve ter problemas contra a LDU em Quito, mas tem tudo para vencer os 3 jogos no Maracanã e fora de casa os limitados Central Cordoba e Deportivo Táchira.

Legenda: O Flamengo tem um dos elencos mais fortes da América do Sul e chega como favorito para a Libertadores Foto: Divulgação / CR Flamengo

A LDU perdeu força em comparação ao time campeão da Sul-Americana de 2023 diante do Fortaleza, mas ainda assim é um time forte. Principalmente em casa, no estádio CasaBlanca. Com a altitude de 2.850 metros, a LDU raramente perde em casa.

A equipe do argentino Pablo Sánchez, está em 5º do Campeonato Equatoriano. Os destaques da equipe são o meia Fernando Cornejo, e o atacante Michael Estrada. O sistema defensivo é forte, com Ramirez, Quinonez e De la Cruz. O goleiro Alexander Domínguez continua na equipe.

Central Cordoba e Deportivo Táchira são equipes modestas e não devem ameaçar Flamengo e LDU.

Palpites: Flamengo (passa em 1º), LDU (passa em 2º), Central Cordoba (fica em 3º e vai pra Sul-Americana) e Deportivo Táchira (4º).

Grupo D

Legenda: O São Paulo tem adversários tradicionais pelo Grupo D Foto: Divulgação / Conmebol

O São Paulo chega como favorito ao Grupo, mas vive um momento instável na temporada. O Tricolor tem um bom time titular (Oscar, Lucas, Luciano e Calleri formam um bom trio ofensivo), o que deve ser suficiente para liderar o Grupo, mas carece de peças de reposição.

O trabalho do técnico Zubeldia começa a ser questionado pela torcida e o argentino chega pressionado para a Libertadores, prioridade da equipe na temporada.

Legenda: O São Paulo possui ótimos jogadores no elenco, como Lucas Moura e Oscar, mas o elenco limitado pode pesar na Libertadores Foto: Rubens Chiri, Miguel Schincariol e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Talleres e Libertad são times competitivos e pode dificultar para o São Paulo. O time argentino, que conta com Rick, ex-Ceará, além de Cardona e Depietri, ex-Fortaleza, faz uma campanha ruim no Apertura: é o 10º do Grupo B. Mas a equipe é competitiva e dificil de ser batida.

O Libertad lidera o Campeonato Paraguaio, disparado com 27 pontos e de forma invicta. A equipe é bem treinada, tem bom entrosamento, mas a falta de torcida pode pesar na Libertadores. As equipes jogam a vontade em Assunção. Os destaques da equipe são Lorenzo Melgarejo (6 gols em 9 jogos no campeonato nacional) e o experiente atacante Oscar Cardoso.

O Alianza Lima tem muita tradição, é o maior clube peruano, mas requer de mais qualidade e investimento. Ainda assim foi capaz de surpreender o Boca Juniors na Pré-Libertadores, o eliminando em La Bombonera. A equipe tem dois experientes atacantes Hérnan Barcos e Paolo Guerrero. O time peruano já foi do Grupo do Fortaleza em 2022.

Palpites: São Paulo (passa em 1º), Libertad (passa em 2º), Talleres (fica em 3º e vai pra Sul-Americana) e Alianza Lima (4º).

Grupo E

Legenda: O Fortaleza está no Grupo E, um dos mais difíceis da Libertadores Foto: Divulgação / Conmebol

O Fortaleza vai para sua 3ª Libertadores e chega com a 'casca' de um clube que vem jogando se acostumando a jogar competições no continente. O Leão foi vice da Sul-Americana em 2023 e tem um grupo experiente.

O início do ano não foi bom, com o vice-cearense e 1º fase da Copa do Nordeste abaixo, mas a equipe de Vojvoda deu boa resposta na estreia da Série A, vencendo o Fluminense.

O Leão é muito forte em casa e disputará ponto a ponto com o Racing pela liderança do Grupo E. Os jogos fora de casa contra Colo Colo e Bucaramanga não serão fáceis, mas o Tricolor deve vencê-los no Castelão. O grupo do Leão é um dos mais difíceis da Libertadores.

Legenda: O Leão disputa sua 3ª Libertadores e chega animado pela boa estreia na Série A Foto: DAVI ROCHA / SVM

O Racing, 'levemente' favorito no Grupo E, uma equipe muito forte e conquistou recentemente a Recopa Sul-Americana diante do Botafogo, com duas vitórias convincentes. Para jogar a Recopa, La Academia ganhou a Sul-Americana de 2024.

A equipe do técnico Gustavo Costas é corajosa e tem um estilo muito ofensivo. Em casa, do incrível El Cilindro, é muito difícil jogar. E fora de casa, o Racing mantém o estilo de jogo.

Ainda que a "La Academia" tenha dado uma relaxada após o título da Recopa caindo de rendimento no Campeonato Argentino, tem um ataque poderoso, com Vietto, Martínez e Salas, e com um ótimo meia como Almendra. Veja a análise completa do Racing.

O Colo Colo está em fase ruim no Campeonato Chileno. É apenas o 10º com 7 pontos. A equipe tem os meias Claudio Aquino e Lucas Cepeda como destaques, mas o setor ofensivo vem em má fase.

Arturo Vidal, ex-Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Flamengo, aos 37 anos está no Cacique, mas só jogou 65 minutos.

O técnico do Indio é Jorge Almirón, vice da Libertadores de 2023 com o Boca Juniors, perdendo o título para o Fluminense no Maracanã.

A equipe já enfrentou o Fortaleza em Libertadores anteriores e tem uma rivalidade com a equipe cearense pela contratação de Lucero, que foi parar até na FIFA.

O Atlético Bucaramanga vai para a sua terceira Libertadores. Campeão do Torneio Apertura da Colômbia de forma surpreendente, tem como destaque o experiente Cristián Zapata.

A equipe conta com um ex-jogador do Ceará no elenco. Jhon Vásquez, de 30 anos, que passou pelo Vozão em 2022.

A equipe não está bem no Campeonato Colombiano, com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. É o 11º entre 20 equipes. Este ano, perdeu título da Supercopa da Colômbia para o Atlético Nacional nos pênaltis.

Palpites: Racing (passa em 1º), Fortaleza (passa em 2º), Colo Colo (fica em 3º e vai pra Sul-Americana) e Atletico Bucaramanga (4º).

Grupo F

Legenda: O Grupo F é o mais difícil da Libertadores, com dois times brasileiros Foto: Divulgação / Conmebol

Único grupo com dois brasileiros, Internacional e Bahia, é o mais difícil da Libertadores. São dois times fortes, e enfrentarão duas equipes tradicionais, com grandes torcidas: Atletico Nacional, da Colômbia, e Nacional, de Montevideu.

O Inter tem uma equipe mais pronta, comandada pelo técnico Roger Machado. O Colorado tem uma equipe experiente, e conta com o goleiro Rochet, o lateral-esquerdo Bernabei, o meia Alan Patrick e os atacante Borré e Enner Valencia. A equipe é forte, tem um grande elenco e favorita na chave.

Legenda: O Inter foi campeão gaúcho e vive grande fase, correndo por fora na luta pelo título Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Bahia é treinado por Rogério Ceni e tem um forte elenco também. O Tricolor tem jogadores como Jean Lucas, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Luciano Rodriguez e Erick Pulga.

A rivalidade entre Bahia e Inter vem do Brasileiro de 1988, vencida pelo Tricolor, e na Libertadores do ano seguinte, quando o Bahia venceu os 2 jogos contra o Colorado na 1ª Fase, mas o time gaúcho deu o troco, o eliminando no mata-mata.

Os dois rivais dos brasileiros são fortes. O Atlético Nacional tem camisa, torcida, e está em 4º no Colombiano, com 21 pontos, 3 do América de Cali.

Os destaques da equipe são o goleiro David Ospina, o meia Edwin Cardona, e o atacante Alfredo Morelos.

Já o Nacional, faz um campeonato uruguaio irregular, apenas em 7º. Mas tem um atacante em grande fase, Nico López. Recém contratado, Eduardo Vargas, em ex-Galo, vem entrando no decorrer dos jogos.

Jogar no acanhado Parque Central é muito difícil e a torcida pressiona muito (similar ao PV). E fora de casa, sempre arma aquele 'ferrolho'.

O Grupo é de difícil prognóstico, mas os dois brasileiros devem passar.

Palpites: Internacional (passa em 1º), Bahia (passa em 2º), Atletico Nacional (fica em 3º e vai pra Sul-Americana) e Nacional-URU (4º).

Grupo G

Legenda: O Palmeiras é favorito ao título da Libertadores e está no Grupo F Foto: Divulgação / Conmebol

O Palmeiras é um dos favoritos ao título da Libertadores por sua tradição na competição e pelo elenco que tem. O trabalho do técnico Abel Ferreira é vitorioso, consistente, mas o momento é de transição. O clube investiu mais - contratou o volante Lucas Evangelista e os atacantes Paulinho e Vitor Roque.

Ainda que todos os adversários do Verdão tenham tradicão na Libertadores, a equipe deve avançar sem dificuldade.

Legenda: O Palmeiras é um dos favoritos ao título da Libertadores, mas vive fase irregular Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A disputa pela 2ª vaga deve ficar entre Bolívar e Cerro Porteño. O Bolívar tem recebido mais investimento do Grupo City, e é o atual campeão nacional. O técnico argentino Flavio Robatto, mostrou-se, em 2024, um time talentoso do meio pra frente, com Ramiro Vaca, Melgar e Justiniano no meio-campo, e o brasileiro Bruno Sávio e Rodríguez no ataque. Mas a defesa é muito frágil. O campeonato boliviano começou no fim de semana e o time ganhou na estreia.

Não é 'jogo' pegar o Bolívar pela Altitude de La Paz (de 3.640 metros) e pela qualidade ofensiva da equipe.

O Cerro Porteño está em 4º no Campeonato Paraguaio, mas longe do líder Libertad. O 'Ciclón' tem uma equipe ofensiva, destaque para o goleiro 'Gatito Fernández, ex-Botafogo e os atacantes Cecilio Domínguez e Jonatan Torres. A equipe passou por duas fases da Pré-Libertadores (superou Monagas e Melgar), marcando 12 gols e sofrendo apenas 3.

O Sporting Cristal é o azarão do grupo, está em 6º no Campeonato Peruano e conta com os experientes defensores Pasquini e Franco Romero e o atacante Cauteruccio.

Palpites: Palmeiras (passa em 1º), Bolívar (passa em 2º), Cerro Porteño (fica em 3º e vai pra Sul-Americana) e Sporting Cristal (4º).

Grupo H

Legenda: O Grupo H não tem brasileiros, mas tem 3 clubes tradicionais, mas em má fase Foto: Divulgação / Conmebol

Em outro grupo sem times brasileiros, há um equilíbrio entre três equipes:

Vélez Sarsfield, Peñarol, Olimpia. O San Antonio Bulo Bulo será figurante, já que é um time boliviano que não joga sequer na altitude.

Mas os 3 favoritos estão em baixa, em má fase. O Peñarol, que foi cabeça de chave, está em crise, apenas na 11º colocação do Campeonato Uruguaio, com apenas 9 pontos em 9 rodadas.

A equipe carbonera não lembra nem de longe o time que eliminou o Flamengo na Liberta. O destaque do time é Leo Fernández, ex-Fluminense. O zagueiro Coelho também dá segurança lá atrás. Jogar no Campeón del Siglo é muito difícil, mas a equipe perdeu jogadores após a grande campanha da Libertadores, caindo só para o campeão Botafogo.

Legenda: O Peñarol é um gigante do continente, foi semifinalista em 2024, mas não vive grande fase Foto: Divulgação / @OficialCAP

O Velez é o atual campeão argentino, mas seu elenco foi desmontado e o técnico Gustavo Quintero está no Grêmio. O time não se acertou após tantas mudanças e patina no Apertura Argentino: é o 13º do Grupo B com apenas 8 pontos, entre 15 participantes.

Já o Olímpia é vice-lider do Campeonato Paraguaio sob comando do técnico Martín Palermo (aquele, ex-atacante argentino). A equipe tem um ataque interessante, com Derlis González e Rodney Redes, que juntos tem 8 gols no campeonato nacional. O ponto fraco da equipe é a defesa. Recentemente, a equipe se reforçou com Benedetto, ex-Boca, e conta com Lucas Pratto no elenco. Mas ambos ainda são suplentes.

Palpites:Penárol (passa em 1º), Olímpia (passa em 2º), Velez Sarsfield (fica em 3º e vai pra Sul-Americana) e San Antonio Bulo Bulo (4º).