Como joga o Racing, adversário do Fortaleza na estreia da Libertadores

Nesta terça-feira (2), o Fortaleza estreia na Fase de Grupos da Libertadores, contra o Racing Club, da Argentina, às 21h30 no Castelão. O Tricolor de Aço, recebe o cabeça do chave do Grupo E, e atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana.

Será o adversário mais difícil do Leão no Grupo E, que ainda tem Colo Colo, do Chile, e Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

E como joga o Racing?

Legenda: Formação tática e time base do Racing na temporada Foto: Arte Jogada / lineup11.net

O técnico é Gustavo Costas, ídolo da equipe como jogador e treinador. Ele implementou em 'La Academia' um futebol ofensivo em um esquema de jogo ortodoxo: 3-4-1-2.

O goleiro é o experiente o chileno Arias. Ele tem 37 anos e é um dos líder do elenco.

São 3 zagueiros, dois alas muito ofensivos, e 3 meio campistas, sendo 2 marcadores e um armador, além de 2 atacantes.

O trio de zaga formado por Quiróz, Sosa e Colombo é baixo em estatura, mas tem boa saída de bola e posicionamento.

Uma variação na defesa é a saída de Colombo para a entrada de Cesare.

Nas alas, Martirena pela direita e Rojas pela esquerda, são muito ofensivos, aproveitando o esquema com 3 zagueiros. Mas são vulneráveis defensivamente.

O meio-campo do Racing tem jogadores que marcam bem e saem para o jogo, como Barrios e Almendra. Como armador, Luciano Vietto, camisa 10, cria e finaliza com qualidade. Zaracho, ex-Galo é o reserva imediato dele, e retornou recentemente de contusão.

Zuculini é um desfalque importante, mas Barrios também dá consistência ao meio. Costas pode escalar também Nardoni, preterindo Barrios. Os dois vem se revezando e possuem estilos de jogo semelhantes.

Na frente, "Maravilla" Martinez, vive grande fase, com 5 gols em 7 jogos na temporada e Maximiliano Salas, se movimenta mais, sendo muito acionado pelo setor esquerdo.

Legenda: Adrian Martinez é o artilheiro do Racing na temporada Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Variações táticas

O técnico Gustavo Costas raramente foge do 3-4-1-2. A equipe encaixou, mas no clássico contra o Independiente, no dia 16 de março, alterou o esquema tático para o 4-1-4-1.

No empate em 1 a 1 fora de casa, Costas escalou o Racing com uma linha de 4 tradicional (Cesare e Colombo como zagueiros e Martirena e Rojas nas laterais), um volante centralizado (Sosa), e quatro meias (Solari, Nardoni, Almendra e Salas), e Martinez como único atacante.



Momento

Gustavo Costas tem alterado bastante a equipe no Campeonato Argentino. O clube, que encarou o espírito 'copeiro', prioriza a Libertadores e tem oscilado bastante no campeonato argentino. A equipe está na 10ª colocação com 13 pontos, em um grupo com 15 equipes, avançando 8. Em 11 jogos pelo Torneio Apertura, são apenas 4 vitórias, um empate e 6 derrotas. São 16 gols marcados e 14 sofridos.

A equipe já vinha oscilando no Campeonato Argentino antes dos jogos da Recopa contra o Botafogo e fez duas partidaças, vencendo ambas, no El Cilindro (2x0) e Nilton Santos (2x0).