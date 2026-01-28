Ceará e Fortaleza conhecem os adversários na Copa do Brasil de 2026; veja confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos mandos de campo da 1ª fase e os confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 nesta quarta-feira (28). O evento ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os representantes cearenses são: Ceará, Fortaleza, Maracanã e Tirol.

Dos times locais, apenas o Tirol entra em campo na 1ª fase, quando encara o América-SE como visitante. A etapa concentrou os 28 times de pontuação mais baixa no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2026. Por isso, os embates já estavam predeterminados, com o sorteio sendo apenas de mando.

Ceará, Fortaleza e Maracanã iniciam na 2ª fase, que totaliza 88 clubes, com o sorteio da CBF definindo o chaveamento e os possíveis adversários. O Vovô encara o vencedor entre Araguaína-TO ou Primavera-SP, enquanto o Leão enfrenta o classificado de Maguary-PE ou Laguna-RN. Nos dois casos, são os mandantes e aguardam o desenrolar dos embates da 1ª fase. Já o Time de Maracanaú tem um embate com a Portuguesa-RJ, mas será visitante.

Confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil de 2026

Grupo 1 | Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS

Grupo 2 | Ivinhema-MS x Independente-AP

Grupo 3 | Baré-RR x Madureira-RJ

Grupo 4 | Gama-DF x Monte Roraima-RR

Grupo 5 | Galvez-AC x Guaporé-RO

Grupo 6 | Vasco-AC x Velo Clube-SP

Grupo 7 | Araguaína-TO x Primavera-SP

Grupo 8 | Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

Grupo 9 | Betim-MG x Piauí-PI

Grupo 10 | América-SE x Tirol-CE

Grupo 11 | Santa Catarina-SC x IAPE-MA

Grupo 12 | Porto-BA x Serra Branca-PB

Grupo 13 | Maguary-PE x Laguna-RN

Grupo 14 | Primavera-MT x Bragantino-PA

Mais cearenses na 2ª fase da Copa do Brasil

Ceará, Fortaleza e Maracanã iniciam na 2ª fase da Copa do Brasil. Como os confrontos da 1ª fase estão definidos, a CBF aproveita o evento para definir o chaveamento da nova fase, com 88 clubes. No processo foram montadas 11 chaves, com oito times cada. Ceará e Fortaleza estavam no Pote A, enquanto Maracanã apareceu no Pote E. Oriundo da 1ª fase, o Tirol apareceu no Pote H junto do América-SE. Como esse é um caso de um time que ainda não teve classificação definida, esse modelo de chaveamento aparece abaixo como Grupo. Exemplo: América-SE x Tirol-CE estão listados com nome de Grupo 10.

Confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 (sorteio em andamento)

América-MG x Grupo 10 (América-SE ou Tirol-CE)

Grupo 2 (Ivinhema-MS ou Independente-AP) x Volta Redonda-RJ

América-RN x Grêmio Sampaio-RR

Anápolis-GO x Cianorte-PR

Grupo 8 (Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES) x Sport

Ypiranga-RS x Grupo 1 (Ji-Paraná-RO ou Pantanal-MS)

Rio Branco-ES x Athletic-MG

Manauara-AM x Itabaiana-SE

Fortaleza x Grupo 13 (Maguary-PE ou Laguna-RN)

Castanhal-PA x Guarani-SP

Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE

Ceilândia-DF x Jacuipense-BA

Grupo 11 (Santa Catarina-SC x IAPE-MA) x Cuiabá-MT

Novorizontino-SP x Nacional-AM

Mixto-MT x Botafogo-PB

São Luiz-RS x Maranhão-MA

Ceará x Grupo 7 (Araguaína-TO ou Primavera-SP)

Joinville x CSA

São Bernardo-SP x Atlético-BA

ASA-AL x Operário-MS

Grupo 6 (Vasco-AC ou Velo Clube-SP) x Vila Nova-GO

Tombense-MG x Oratório-AP

Caxias x Guarany de Bagé-RS

Operário VG-MT x Gazin-RO

Atlético-GO x Grupo 14 (Primavera-MT ou Bragantino-PA)

Retrô-PE x Uberlândia-MG

Boavista-RJ x Maringá-PR

Trem-AP x Fluminense-PI

Grupo 4 (Gama-DF x Monte Roraima-RR) x Goiás

Grupo 3 (Baré-RR ou Madureira-RJ) x ABC

Águia de Marabá-PA x Independência-AC

Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO

Juventude-RS x Grupo 5 (Galvez-AC ou Guaporé-RO)

Londrina x Penedense-AL

Capital-TO x Manaus-AM

Juazeirense-BA x Captal-DF

Grupo 9 (Betim-MG ou Piauí-PI) x Operário-PR

Imperatriz-MA x Amazonas

Figueirense x Azuriz-PR

Santa Cruz-PE x Sousa-PB

CRB-AL x Grupo 12 (Porto-BA ou Serra Branca-PB)

Avaí-SC x Porto Vitória-ES

Portuguesa-SP x Altos-PI

Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

Datas da Copa do Brasil

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.