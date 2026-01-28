Ceará e Fortaleza conhecem os adversários na Copa do Brasil de 2026; veja confrontos
O futebol cearense também é representado por Tirol e Maracanã
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos mandos de campo da 1ª fase e os confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 nesta quarta-feira (28). O evento ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os representantes cearenses são: Ceará, Fortaleza, Maracanã e Tirol.
Dos times locais, apenas o Tirol entra em campo na 1ª fase, quando encara o América-SE como visitante. A etapa concentrou os 28 times de pontuação mais baixa no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2026. Por isso, os embates já estavam predeterminados, com o sorteio sendo apenas de mando.
Ceará, Fortaleza e Maracanã iniciam na 2ª fase, que totaliza 88 clubes, com o sorteio da CBF definindo o chaveamento e os possíveis adversários. O Vovô encara o vencedor entre Araguaína-TO ou Primavera-SP, enquanto o Leão enfrenta o classificado de Maguary-PE ou Laguna-RN. Nos dois casos, são os mandantes e aguardam o desenrolar dos embates da 1ª fase. Já o Time de Maracanaú tem um embate com a Portuguesa-RJ, mas será visitante.
Confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil de 2026
- Grupo 1 | Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS
- Grupo 2 | Ivinhema-MS x Independente-AP
- Grupo 3 | Baré-RR x Madureira-RJ
- Grupo 4 | Gama-DF x Monte Roraima-RR
- Grupo 5 | Galvez-AC x Guaporé-RO
- Grupo 6 | Vasco-AC x Velo Clube-SP
- Grupo 7 | Araguaína-TO x Primavera-SP
- Grupo 8 | Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
- Grupo 9 | Betim-MG x Piauí-PI
- Grupo 10 | América-SE x Tirol-CE
- Grupo 11 | Santa Catarina-SC x IAPE-MA
- Grupo 12 | Porto-BA x Serra Branca-PB
- Grupo 13 | Maguary-PE x Laguna-RN
- Grupo 14 | Primavera-MT x Bragantino-PA
Mais cearenses na 2ª fase da Copa do Brasil
Ceará, Fortaleza e Maracanã iniciam na 2ª fase da Copa do Brasil. Como os confrontos da 1ª fase estão definidos, a CBF aproveita o evento para definir o chaveamento da nova fase, com 88 clubes. No processo foram montadas 11 chaves, com oito times cada. Ceará e Fortaleza estavam no Pote A, enquanto Maracanã apareceu no Pote E. Oriundo da 1ª fase, o Tirol apareceu no Pote H junto do América-SE. Como esse é um caso de um time que ainda não teve classificação definida, esse modelo de chaveamento aparece abaixo como Grupo. Exemplo: América-SE x Tirol-CE estão listados com nome de Grupo 10.
Confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 (sorteio em andamento)
- América-MG x Grupo 10 (América-SE ou Tirol-CE)
- Grupo 2 (Ivinhema-MS ou Independente-AP) x Volta Redonda-RJ
- América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- Anápolis-GO x Cianorte-PR
- Grupo 8 (Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES) x Sport
- Ypiranga-RS x Grupo 1 (Ji-Paraná-RO ou Pantanal-MS)
- Rio Branco-ES x Athletic-MG
- Manauara-AM x Itabaiana-SE
- Fortaleza x Grupo 13 (Maguary-PE ou Laguna-RN)
- Castanhal-PA x Guarani-SP
- Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
- Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
- Grupo 11 (Santa Catarina-SC x IAPE-MA) x Cuiabá-MT
- Novorizontino-SP x Nacional-AM
- Mixto-MT x Botafogo-PB
- São Luiz-RS x Maranhão-MA
- Ceará x Grupo 7 (Araguaína-TO ou Primavera-SP)
- Joinville x CSA
- São Bernardo-SP x Atlético-BA
- ASA-AL x Operário-MS
- Grupo 6 (Vasco-AC ou Velo Clube-SP) x Vila Nova-GO
- Tombense-MG x Oratório-AP
- Caxias x Guarany de Bagé-RS
- Operário VG-MT x Gazin-RO
- Atlético-GO x Grupo 14 (Primavera-MT ou Bragantino-PA)
- Retrô-PE x Uberlândia-MG
- Boavista-RJ x Maringá-PR
- Trem-AP x Fluminense-PI
- Grupo 4 (Gama-DF x Monte Roraima-RR) x Goiás
- Grupo 3 (Baré-RR ou Madureira-RJ) x ABC
- Águia de Marabá-PA x Independência-AC
- Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
- Juventude-RS x Grupo 5 (Galvez-AC ou Guaporé-RO)
- Londrina x Penedense-AL
- Capital-TO x Manaus-AM
- Juazeirense-BA x Captal-DF
- Grupo 9 (Betim-MG ou Piauí-PI) x Operário-PR
- Imperatriz-MA x Amazonas
- Figueirense x Azuriz-PR
- Santa Cruz-PE x Sousa-PB
- CRB-AL x Grupo 12 (Porto-BA ou Serra Branca-PB)
- Avaí-SC x Porto Vitória-ES
- Portuguesa-SP x Altos-PI
- Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
Datas da Copa do Brasil
No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.
- 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
- 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes
- 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
- 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
- 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
- Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
- Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
- Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
- Final (jogo único): 6 de dezembro.