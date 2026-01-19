Diário do Nordeste
Volante do Ceará, Dieguinho passa por cirurgia no tornozelo

Jogador de 30 anos sofreu lesão durante jogo contra o Maranguape

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Dieguinho, volante do Ceará.
Foto: KID JUNIOR / SVM

O meio-campista Dieguinho, do Ceará, passou por um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (19). Nos próximos dias, o atleta vai iniciar o processo fisioterápico. O jogador de 30 anos sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na partida contra o Maranguape, no dia 14 deste mês, pelo Campeonato Cearense. 

O volante entrou em campo no segundo tempo da partida e se machucou após um choque em disputa com um jogador do Maranguuape. Mesmo assim, ele seguiu até o fim da partida. 

Após exames de imagem que confirmaram a lesão, o procedimento  foi realizado pelos médicos Igor Lucena, do Centro de Saúde e Performance (CESP), além de Luiz Holanda e Felipe Rocha. A cirurgia transcorreu com sucesso. O atleta deve ter alta hospitalar ainda esta noite. 

Desde 2025 vestindo a camisa alvinegra, o volante tem 52 partidas pela equipe. Ao todo, foram dois gols marcados e duas assistêncicas. Além dele, o Vovô tem outros quatro atletas na posição: Vinícius Zanocelo, Richardson, Lucas Lima e João Gabriel.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo da quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. A partida será contra o Tirol, no Estádio Presidente Vargas.

Jogada

